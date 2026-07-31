공식 유튜브 ‘대신TV’서 라이브 진행 금융시장 진단·업종별 투자전략 제시

[헤럴드경제=문이림 기자] 대신증권은 ‘2026년 하반기 증시전망, 화려한 피날레가 남았다’를 주제로 세미나를 진행한다고 31일 밝혔다.

세미나는 다음달 7일 오후 4시 대신증권 공식 유튜브 채널 ‘대신TV’에서 실시간으로 진행된다.

이경민 대신증권 리서치센터 부장이 세미나에 참여해 주요 거시경제 변수와 국내외 금융시장 흐름을 진단하고 하반기 증시 전망과 투자 전략을 제시할 예정이다.

업종별 투자 포인트와 유망 투자 아이디어를 중심으로 향후 시장을 전망하고 개인투자자가 점검해야 할 핵심 이슈도 짚을 계획이다.

김광민 대신증권 영업지원센터장은 “최근 시장 변동성이 확대되면서 투자자들의 고민도 커지고 있다”며 “이번 라이브 세미나가 하반기 시장을 전망하고 투자 전략을 점검하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.

대신증권은 투자자 대상 세미나를 지속적으로 개최하고 있다. 지난 23일에는 ‘하반기 투자자들이 봐야 할 세 가지 포인트-자동차’를 주제로 세미나를 진행했다.