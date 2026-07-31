[헤럴드경제=정대한 기자] 동원시스템즈는 연결 기준 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 21.1% 증가한 314억원으로 잠정 집계됐다고 31일 공시했다.

같은 기간 매출액은 4022억원으로 9.8% 증가했다. 상반기 누적 기준 매출액은 전년 동기 대비 5.2% 늘어난 7400억원으로 집계됐다. 상반기 누적 영업이익도 444억원으로 15.5% 증가했다.

동원시스템즈 측은 “장기화되는 고환율·고유가·내수 시장 침체 등 어려운 경영 환경으로 인해 국내 사업은 전반적으로 어려움을 겪었다”면서도 “고부가가치 제품의 수출 확대와 해외 자회사의 성장으로 실적을 개선했다”고 밝혔다.

동원시스템즈 소재 부문은 재활용이 가능한 친환경 포장재인 ‘유니소재’를 앞세워 북미를 비롯한 아시아·아프리카 등 글로벌 시장을 공략했다. 그 결과 수출액이 전년 동기 대비 약 20% 증가했다.

동원시스템즈의 베트남 계열사인 TTP도 베트남뿐만 아니라 미국, 캐나다 등 북미 시장까지 진출하면서 매출액이 약 20% 증가했다.

동원시스템즈 관계자는 “글로벌 원자재 수급 불안이 지속되는 상황에서도 고부가가치 제품 수출을 통해 매출 성장과 함께 수익성도 개선됐다”며 “하반기에도 K-포장재의 해외 수출을 확대하면서 이차전지 소재, 첨단필름 등 미래 성장동력 확보를 위해 다방면으로 노력할 것”이라고 말했다.