[헤럴드경제=김해솔 기자] 최고위원 선거에 출마한 최민희 더불어민주당 의원은 31일 “저한테 ‘반명’이라고 하더라. 제가 유시민 작가를 비난을 안 해서 반명이라는 것”이라며 “저는 유 작가가 ‘참지성인’이라고 생각한다”고 했다.

최 의원은 이날 오전 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 이같이 말한 뒤 “그 참지성인의 자료를 보고, 흐름을 보고, 이런 위험이 있다고 경고하면 그냥 그 경고 정도로 받아들이고 우리가 전략 짤 때 참고하면 된다고 생각한다”고 덧붙였다.

그는 “유 작가를 자꾸 권력이라고 하시는데 그렇게 권력이 확장되면 조금만 영향력이 있으면 다 권력”이라며 “권력의 기준은 법적으로 명확해야 한다. 행정적 권력, 그다음에 입법적 권력, 사법적 권력을 가졌을 때 권력”이라고 주장했다.

최 의원은 “(문재인 전 대통령 임기 때는) ‘뉴문재인’이라는 말이 안 생겼다”며 “굳이 ‘뉴이재명’이라고 네이밍을 붙이고, 뉴이재명과 올드 민주당 지지자들을 갈라치기하고, 이 부분은 특정 정치인들의 의도가 관철된 거라고 저는 본다”고도 말했다.

‘특정 정치인이라 함은 누구를 염두에 두고 하는 말인가’라는 질문에 최 의원은 “말씀드리기 매우 곤란하다”면서도 “이언주 의원 등이라고 생각한다”고 밝혔다.

최 의원은 “이 의원이 오자마자 최고위원에 도전해 정봉주 (당시) 후보의 잘못된 전략으로 당선이 됐다”며 “저는 그때 그걸 매우 무리라고 봤다”고 했다.