[헤럴드경제=장윤우 기자] 미국 월가 퀀트 트레이딩 업체와 실리콘밸리 AI 기업에 입사하는 20대 신입사원의 연봉이 100만 달러(약 14억2000만 원)를 넘어서는 사례가 흔해졌다. 드물게는 첫해 보상이 150만 달러(약 21억 원)에 이르는 경우도 나온다.

30일(현지시간) 미국 매체 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 제인스트리트와 옵티버 등 퀀트 업체, 오픈AI와 앤트로픽 등 AI 기업들이 명문대 출신 수학·컴퓨터공학 인재를 두고 경쟁하면서 초임이 크게 뛰었다.

뉴욕에 있는 채용업체 스테이블서치의 매트 스테이블 대표는 WSJ에 “몇 년 전만 해도 일곱 자릿수 초임 패키지는 이례적이었지만 지금은 100만 달러를 받아도 사람들이 눈 하나 깜짝하지 않는다”고 말했다.

그는 “오픈AI 이전과 이후로 나뉜다”며 “그때부터 경쟁이 본격화하는 것을 봤다”고 덧붙였다.

이 같은 몸값 상승의 배경에는 두 업계가 요구하는 기술이 겹친다는 점이 있다. 대규모언어모델을 학습시키는 기술과 금융시장을 예측하는 기계학습 알고리즘은 모두 고도의 수학·통계 능력을 요구한다.

트레이딩 업체들이 최근 몇 년 사이 기계학습과 AI로 전략을 전환하면서 오픈AI와 앤트로픽 같은 AI 랩들은 이제 월가와 똑같이 극소수의 수학 전공자와 박사급 인재 풀을 두고 경쟁하고 있다.

앞서 블룸버그통신은 지난해 8월 뉴욕 로어이스트사이드의 한 루프톱 바에서 열린 행사에서 퀀트 연구자 약 150명이 앤트로픽 관계자들과 어울렸다고 보도한 바 있다.

통계학·물리학·컴퓨터공학 전문가인 이들 퀀트 연구자에게 오픈AI와 퍼플렉시티 등은 수백만 달러 규모의 보상 패키지와 상한 없는 지분, 최신 GPU 등 대규모 컴퓨팅 자원 접근권을 제시한 것으로 전해졌다.

비즈니스인사이더는 지난해 12월 AI 기업의 고액 보상 경쟁은 인턴과 신입 프로그램까지 번지고 있다고 보도했다.

오픈AI는 프로그램 참가자에게 월 1만8300달러(약 2700만원)를 지급한다. 메타는 지난 6월 스케일 AI에 143억 달러를 투자했고 구글은 윈드서프 핵심 인력 영입에 24억 달러를 투입한 것으로 알려졌다.

기업들은 고교 수학경시대회를 후원하고 체스·큐브 대회를 여는 방식으로도 인재 선점에 나서고 있다. 대학생을 본사로 초청하는 프로그램을 운영하는 곳도 있다. 학계에서는 고액 연봉을 좇아 유능한 인재가 대학과 순수 학문 연구 분야를 떠나는 현상이 심해질 수 있다고 우려한다.