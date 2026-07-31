병원선정시간, 29.1분→15.8분 타지역 이송률, 21.7%→0.6%

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 올해 전국 최초로 시행 중인 ‘부산형 급성중독 응급환자 순차진료체계’의 상반기 운영 결과, 급성중독 응급환자 증가 상황에서도 병원선정시간 단축과 타지역 이송 감소 등 응급의료 전달체계 개선 효과가 확인됐다고 31일 밝혔다.

해당 사업은 시와 부산응급의료지원단이 총괄하고 부산소방재난본부, 응급의료기관 12곳이 참여하며 중증도에 따라 적정 의료기관으로 신속 이송하는 전국 최초의 응급환자 순차진료체계다.

시에 따르면 올해 1월부터 6월까지 총 837명(중증 453명, 경증 384명)의 급성중독 응급환자가 순차진료체계를 통해 의료기관으로 이송돼 적정 치료를 받은 것으로 나타났다.

사업 시행 전 평균 29.1분 소요되던 병원선정시간은 시행 후 15.8분으로 13.3분(약 46%) 단축되고, 타지역 이송도 크게 감소하는 등 응급환자의 골든타임 확보에 효과가 있는 것으로 확인됐다.

사업 시행 전 21.7%였던 타지역 이송률도 시행 후 0.6%로 감소해 대부분의 급성중독 응급환자가 부산지역 의료기관에서 치료받은 것으로 나타났다. 환자가 병원을 찾아 장시간 대기하거나 여러 의료기관을 이동하는 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제를 구조적으로 개선한 성과로 평가된다.

특히 시는 급성중독 응급환자 60% 이상이 자살시도자인 점을 고려해 응급치료 이후 정신건강복지센터 등과 연계한 사후관리 체계 마련을 추진하고 있다.

조규율 시 시민건강국장은 “급성중독 응급환자가 증가하는 상황에서도 병원선정시간을 크게 줄이고 대부분의 환자가 부산 내에서 치료받을 수 있게 된 것은 응급의료기관과 소방, 정신건강복지센터가 함께 만든 성과”라며 “데이터를 기반으로 응급환자 이송체계를 고도화해 시민이 응급상황에서도 신속하고 안전하게 치료받을 수 있는 응급의료체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.