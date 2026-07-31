취약계층 안전 밀착 관리…“낮 시간대 야외활동 자제해달라”

[헤럴드경제=배문숙 기자]한성숙 국무총리는 31일 폭염 상황과 관련, “주말 이후 폭염 중대경보 확대 가능성이 있어 긴장해야 하는 한 주간이 될 것 같다”고 말했다.

한 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 폭염·가뭄 대처상황 점검회의에서 “정부는 당분간 지속될 폭염 피해를 최소화하기 위해 총력을 다하겠다”며 이같이 밝혔다.

이어 “폭염의 피해 최소화를 위해 최선을 다해야 할 때”라며 “각 부처는 소관 분야의 폭염 대처 상황을 다시 한번 점검해 주시길 바란다”고 거듭 지시했다.

그러면서 “행정안전부와 보건복지부는 지방정부와 협력해 쪽방촌 주민과 독거노인, 노숙인 등 취약계층의 안전을 밀착 관리하고 무더위 쉼터를 지속 점검해 주시길 바란다”며 “고용노동부 등은 옥외 사업장 근로자와 택배기사, 배달 라이더 등 이동 노동자들의 온열질환 예방을 위해 쉼터 정보를 적극 안내해 달라”고 지시했다.

또 “농림축산식품부와 해양수산부는 용수공급과 고수온 대응 장비 가동 등 현장에서 필요한 지원이 적시에 이루어질 수 있도록 적극 조치해 주시길 바란다”며 “기후부는 댐과 저수지, 하천의 연계 운영을 강화하고 가뭄 취약 지역의 생활·공업용수 공급 상황을 면밀히 관리해 달라”고 덧붙였다.

한 총리는 관계 공무원의 건강과 안전에도 주의해 달라며 국민을 향해서도 “낮 시간대 야외 활동을 가급적 자제해 주시고, 물을 많이 드시고, 이웃의 건강도 함께 살펴주시는 시간이 됐으면 한다”고 당부했다.