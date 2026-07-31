8월 8일 해누리타운서 개최…청소년상 시상·문화공연·체험프로그램 운영 ‘Wave Up’ 주제 아래 청소년 기획단이 직접 기획… 청소년과 지역사회 잇는 참여형 축제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 청소년이 주인공이 되는 축제의 장 ‘제3회 양천구 청소년의 날 축제’를 오는 8월 8일 오후 1시 30분부터 해누리타운에서 개최한다고 밝혔다.

구는 지난 2023년 조례를 제정해 매년 8월 12일을 ‘양천구 청소년의 날’로 지정했다. 2024년 처음 시작된 기념축제는 올해로 세 번째를 맞아 청소년이 주도적으로 참여하는 양천구 대표 청소년 축제로 자리매김하고 있다.

올해 축제는 ‘Wave Up’을 주제로, 청소년들이 또래와 지역사회를 연결하는 긍정적인 변화의 물결을 만들어 간다는 의미를 담았다. 특히 축제에 앞서 구성된 44명의 ‘청소년 기획단’이 행사 기획과 프로그램 구성·홍보·현장 운영까지 전 과정에 참여해 청소년이 직접 만들고 즐기는 참여형 축제로 운영된다.

축제는 청소년 전문 공연팀 ‘딥하이(Deephigh)’의 식전 퍼포먼스로 문을 연다. 이어지는 1부 기념식에서는 지역사회의 귀감이 된 청소년을 발굴·격려하는 ‘양천구 청소년상’ 시상식이 진행된다. 봉사·효행·희망·창의과학예술 등 4개 분야에서 총 39명이 수상하며, 청소년의 건강한 성장을 위해 현장에서 헌신해 온 아동·청소년시설 모범종사자 11명에 대한 표창 수여식도 함께 열린다.

해누리타운 아트홀과 로비에서는 청소년과 지역 유관기관이 함께 기획한 16개 체험 프로그램이 운영된다. ▷QR코드 미션 ▷청소년 노동인권 퀴즈 ▷나만의 에코백 꾸미기 ▷메시지를 담은 포스트잇 아트 ▷디지털 방명록 등 또래 간 소통과 협력을 이끌어내는 프로그램이 마련되며, 야외광장에는 푸드트럭도 운영돼 축제의 즐거움을 더한다.

2부에는 문화공연도 풍성하게 이어진다. 치어리딩, 태권무, 댄스, 보컬, 밴드 등 다양한 분야의 청소년 공연 12개 팀이 무대에 올라 청소년들의 끼와 재능을 선보이며 축제 분위기를 한층 뜨겁게 달굴 예정이다.

구는 8월 1일부터 11일까지를 ‘청소년의 날 기념주간’으로 정해 지역아동센터와 구립신월청소년문화센터 등에서 축제 분위기를 이어간다. 포토존 사진을 개인 SNS에 공유하는 ‘사진 챌린지’와 청소년의 바람을 다섯 글자로 표현해 축제 당일 전시 작품으로 완성하는 ‘픽셀아트’ 등을 운영해 청소년의 날의 의미를 함께 나누는 시간을 마련한다.

이기재 양천구청장은 “청소년은 지역사회의 미래이자 변화의 주체”라며 “이번 축제가 청소년들이 서로 연결되고 지역사회와 함께 성장하는 소중한 경험이 되길 바라며, 앞으로도 청소년이 꿈과 끼를 마음껏 펼칠 수 있는 청소년 친화도시를 만들어 가겠다”고 말했다.