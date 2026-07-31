[헤럴드경제=정대한 기자] 패션그룹형지가 본사 매각 등 전략적인 자산 리밸런싱을 통해 기업 체질 개선과 미래 성장동력 확보에 나선다고 30일 밝혔다.

형지는 본사가 위치한 형지글로벌패션복합센터를 비롯해 부산의 아트몰링 등 부동산 자산의 효율화를 추진한다. 이를 통해 확보되는 투자 여력을 시니어 테크 기반의 미래 성장 분야에 집중적으로 배치할 계획이다.

자산 재배치 대상에는 인천 송도국제도시에 있는 형지글로벌패션복합센터와 서부산권 대표 복합쇼핑몰인 부산 사하구 하단동 ‘아트몰링’ 등 그룹의 주요 자산이 포함된다. 형지글로벌패션복합센터는 연면적 약 6만4000㎡ 규모의 복합시설로, 인천대입구역 역세권에 자리 잡고 있다.

부산 아트몰링은 지하 8층~지상 17층, 연면적 약 5만8896㎡ 규모의 복합 라이프스타일 공간이다. 쇼핑·외식·문화·의료·웨딩 등 다양한 생활 서비스를 제공하는 지역 대표 랜드마크다. 이외에 ▷부산 사하구 괴정동 형지스퀘어 ▷서울 강남구 개포동 형지개포빌딩 ▷서울 강남구 개포동 형지강남비전센터 ▷경기 용인시 처인구 이동읍 토지 ▷경기 화성시 우정읍 토지 등도 재배치 대상에 포함됐다.

형지는 이들 자산의 효율적 활용과 투자 재원 확보를 위해 전문 매각자문사 선정과 자산 구조화 작업에 착수했다. 아트몰링 등 주요 랜드마크 자산이 포함된 만큼 이번 리밸런싱을 통해 수천억원 규모의 대규모 현금 유동성이 확보될 것으로 형지 측은 전망했다.

확보된 투자 여력은 그룹에서 선정한 5대 미래 성장 분야에 집중적으로 투입할 계획이다. 주요 분야는 ▷웨어러블 로봇 및 피지컬 휴머노이드 의류 ▷첨단 기능성 소재 및 스마트 텍스타일 ▷글로벌 기술협력(R&D) ▷AI 기반 패션·유통 플랫폼 및 디지털 전환(DX) ▷해외 시장 확대 등이다.

특히, 형지는 초고령화 사회 진입에 따라 성장성이 높아지고 있는 시니어테크 분야를 핵심 미래 사업으로 육성한다는 구상이다. 형지는 고령 인구를 위한 보조·재활 목적의 웨어러블 로봇이 시니어테크 시장의 성장과 직결되는 영역으로, 그룹의 미래 성장을 이끌 대표 사업으로 삼겠다는 방침이다.

또한, 패션 기업이 가진 소재·착용 기술 역량을 기반으로 피지컬 휴머노이드 의류 분야에서 차별화된 경쟁력을 확보한다는 계획이다. 고성능 소재와 섬유에 센서, 디지털 기술 등을 결합해 온도조절, 운동량 측정 등 특수 기능을 구현하는 스마트 텍스타일 기술 강화도 추진한다.

형지는 국내외 기술 경쟁력을 보유한 기업·대학과의 협력을 통해 R&D 역량을 확보하고, 이를 발판 삼아 해외 시장 확대도 박차를 가할 방침이다. 아울러 계열사들과의 기술·유통 시너지를 강화해 그룹 전반의 체질 개선과 주주가치 제고를 동시에 추진한다는 전략이다.

패션그룹형지 관계자는 “이번 자산 리밸런싱은 단순한 부동산 매각이 아니라, 자본을 유연하게 활용해 기업가치를 극대화하기 위한 전략적 재배치”라며 “확보한 투자 여력을 시니어테크 기반의 웨어러블 로봇 및 스마트 텍스타일 등 5대 미래 성장 분야에 집중 투입해 지속 가능한 차세대 성장 기반을 마련하겠다”고 말했다.