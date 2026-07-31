창동문화체육센터 등 공공체육시설 5곳 대상 복지카드 없이 앱으로 자격 확인·감면

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 김동욱)가 서울시에서 시행하는 ‘서울온’ 복지분야 모바일 자격확인 서비스가 지역 내 공공체육시설 5곳에 적용된다고 밝혔다.

‘서울온’ 복지분야 모바일 자격확인 서비스는 별도의 복지카드나 증명서 없이 서울온 앱으로 자격 확인을 하고 공공시설에서 요금 감면 혜택을 받을 수 있도록 하는 서비스다.

이번 적용 대상 시설은 ▷창동문화체육센터 ▷도봉동실내스포츠센터 ▷쌍문종합체육센터 ▷초안산근린공원 ▷다락원체육공원 총 5곳이다.

서비스 대상은 장애인, 국가유공자, 한부모가족, 기초생활수급자, 차상위계층, 65세 이상 어르신에 해당하는 복지 대상이다.

구는 이번 서비스 적용으로 감면 대상자의 증빙서류 지참 부담을 줄이고, 공공체육시설 이용 편의를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김동욱 도봉구청장은 “현장에서의 자격 확인 절차도 신속하고 편리해져 이용자 만족도가 한층 높아질 것으로 기대한다. 앞으로도 구민의 공공체육시설 이용 편의를 높이기 위해 노력하겠다”고 말했다.