시비 1억 6500만 원 확보해 구룡근린공원 등 공원 3곳에 설치 기온·습도에 따라 자동 운영… 폭염 속 쾌적한 야외 환경 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 유동균)는 무더운 여름철 주민들이 안전하고 쾌적하게 야외활동을 할 수 있도록 지역 내 공원 3곳에 폭염저감시설인 ‘쿨링포그’를 설치했다.

쿨링포그는 미세한 물 입자를 분사해 주변 온도를 낮추는 친환경 냉방시설로, 옷이나 피부가 쉽게 젖지 않아 공원 등 야외공간에서 널리 활용되고 있다.

구는 폭염 등에 대비해 시비 1억 6500만 원을 확보, 구룡근린공원과 망원어린이공원, 복사꽃어린이공원에 쿨링포그를 도입했다.

가장 먼저 7월 10일 상암동 구룡근린공원 산책로 약 100m 구간을 따라 기둥형 쿨링포그 10개를 설치했다.

7월 11일 열린 ‘상암동 통통통 물통통 마을축제’에서 쿨링포그는 행사장을 찾은 주민들에게 시원한 휴식공간을 제공하며 뜨거운 날씨 속에서도 쾌적한 축제 환경을 조성했다.

망원어린이공원과 복사꽃어린이공원에도 7월 24일 쿨링포그 조성을 마쳤다.

망원어린이공원에는 기둥형 쿨링포그 6개를 설치하고, 상대적으로 규모가 작은 복사꽃어린이공원에는 공원 입구와 파고라 2곳에 배관형 쿨링포그를 마련했다.

쿨링포그는 기온 25℃ 이상, 습도 70% 이하일 때 오전 9시부터 오후 6시까지 3분 가동, 1분 정지 방식으로 자동 운영되며, 여름철 공원을 찾는 주민들에게 더위를 식혀주는 시원한 쉼터 역할을 하고 있다.

유동균 마포구청장은 “쿨링포그가 무더운 여름철 공원을 찾는 주민들에게 휴식과 작은 위안이 되길 바란다”며 “앞으로도 주민들이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 쾌적한 환경을 만드는 데 힘쓰겠다”고 말했다.