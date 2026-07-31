[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 기술력과 성장잠재력을 갖춘 지역 중소기업을 발굴·육성하기 위해 ‘2026년 중소기업 성장사다리 지원사업’을 통해 유망기업 4개사와 스타기업 3개사 등 총 7개 기업을 선정했다고 31일 밝혔다.

유망기업은 성장사다리 지원사업의 첫 번째 단계로, 칠곡군 소재 중소기업 중 매출액 30억원 미만의 제조업 또는 지식서비스산업에서 업력이 7년 미만인 기업을 대상으로 하며 올해는 ㈜리뉴엘바이오, ㈜비엘에스, ㈜므므흐스, ㈜빅본푸드가 선정됐다.

스타기업은 두 번째 단계로 칠곡군에서 3년 이상 계속사업을 영위하고 직전년도 매출 30억 이상인 제조 중소기업 중 미래성장 잠재력을 갖춘 지역 대표기업으로 보경테크㈜, 삼우티시에스㈜, ㈜삼성금속이 선정됐다.

칠곡군은 지난 29일 ‘7월 기업방문의 날’을 맞아 선정기업 가운데 4개사를 방문해 인증서를 수여하고 현판식을 개최했다.

이어 생산현장을 둘러보며 기업 운영 현황을 확인하고 기업 대표들과 간담회를 갖는 등 경영 애로사항과 건의사항을 청취하며 현장 중심의 소통을 이어갔다.

김재욱 칠곡군수는 “이번에 선정된 유망기업이 스타기업으로, 스타기업이 글로벌 강소기업으로 성장할 수 있도록 단계에 맞는 맞춤형 지원과 현장 중심의 기업지원 정책을 더욱 강화해 지역 산업의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.