[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스 RISE사업추진단은 지난 29일 경북RISE 사회적가치실현 프로젝트의 일환으로 운영한 ‘동국 이민자 통·번역 전문가 양성과정’을 마쳤다.

이번 과정은 경주·경북 지역 거주 이민자와 외국인의 이중언어 역량을 통·번역 실무 역량으로 발전시키기 위해 마련됐으며 지역 이민자와 외국인 총 21명이 참여했다.

교육은 지난 6월 23일부터 7월 28일까지 매주 화요일과 토요일, 총 10회에 걸쳐 진행됐다.

주요 교육내용은 ▲통·번역의 이해와 기본 이론 ▲이민자 지원서비스 체계와 관련 법령 ▲공공기관 및 지방자치단체 통·번역 ▲한국어교육 현장 통·번역 ▲행정·교육·관광 분야 현장 통역 ▲통·번역 실무 ▲통·번역사의 직업윤리 ▲문화적 감수성과 의사소통 역량 등으로 구성됐다.

이영찬 동국대 WISE캠퍼스 RISE사업추진단 사회적가치실현 사업책임자(정보경영학과 교수)는 “수료생들이 행정·생활·의료·노동·관광 등 다양한 지역 현장에서 이민자와 지역사회를 연결하는, 신뢰받는 통·번역 인재로 활동할 수 있도록 기회를 지속해서 확대하겠다”고 말했다.