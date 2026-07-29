- UST, 표준硏·KISTI 등 7개 출연연과 협약

- ‘사제동행형 딥테크 창업’ 모델 구축 추진

김영민(왼쪽부터) 재료연 교수, 김홍목 건설연 부원장, 이식 KISTI 원장, 강대임 UST 총장, 이호성 표준연 원장, 황금숙 기초지원연 부원장, 이준환 한의학연 부원장, 문봉곤 천문연 본부장이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다.[UST 제공]
김영민(왼쪽부터) 재료연 교수, 김홍목 건설연 부원장, 이식 KISTI 원장, 강대임 UST 총장, 이호성 표준연 원장, 황금숙 기초지원연 부원장, 이준환 한의학연 부원장, 문봉곤 천문연 본부장이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다.[UST 제공]

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가연구소대학 과학기술연합대학원대학교(UST)와 7개 과학기술 정부출연연구기관이 딥테크 기반 UST 학생 창업 활성화를 위해 힘을 합친다.

UST와 한국표준과학연구원(KRISS), 한국천문연구원(KASI), 한국건설기술연구원(KICT), 한국한의학연구원(KIOM), 한국재료연구원(KIMS), 한국기초과학지원연구원(KBSI), 한국과학기술정보연구원(KISTI) 총 7개 국가연구소 스쿨은 29일 ‘출연연 공공기술 기반 UST 학생창업 활성화를 위한 UST-7개 설립연구기관 공동협약’을 체결했다.

이번 협약은 지난해 12월 한국생명공학연구원(KRIBB), 한국화학연구원(KRICT), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국생산기술연구원(KITECH), 한국기계연구원(KIMM) 총 5개 국가연구소 스쿨과 맺은 공동협약의 연장선이다.

이번 협약의 주요내용은 ▷공공 창업·기술이전·기술출자 등을 포함한 사제동행형 창업 모델 구축 ▷학생 창업자 발굴, 창업역량 교육 및 멘토링 ▷출연연 연구성과·보유기술 제공 및 TLO(기술이전 전담조직) 연계 ▷연구공간·장비·시설 공동활용 지원 ▷창업 활동 및 예비창업 프로젝트 수행을 위한 과제 연계 및 자금 지원 등이다.

국가연구소 스쿨은 각 기관이 보유한 최첨단 공공기술과 연구 인프라를 기반으로 창업·기술이전·기술출자 등 제반 과정을 지도교수와 학생이 함께 수행하는 ‘사제동행형 창업 모델’ 구축, 학생 창업자 발굴과 역량 교육, 멘토링, 보유기술 및 시설 지원 등을 본격화한다.

UST는 지난해 강대임 총장 취임 후 ‘학생창업이 일어나는 국가연구소대학’을 목표로 딥테크 학생창업 활성화를 본격 추진하고 있다. 국가과학기술연구회(NST)와 협의해 ‘출연연 연구원창업 규정 가이드라인’을 개정해 UST 학생이 재학 중 창업이 가능토록 길을 열었다.

지난 6월에는 학생 창업 공모전인 ‘2026년 UST 창업트랙’ 공모를 개최, 총 12개 국가연구소 스쿨에서 15개 학생-지도교수팀이 참여해 5개 팀이 선정며, 사제동행형 딥테크 창업 모델의 확대 가능성을 확인했다.

선정된 팀들은 본격적인 창업 전문가 멘토링 및 교육을 겸하며 창업 추진에 들어가고 팀당 5000만 원의 창업과제비 지원, 창업에 필요한 회계‧특허‧투자유치 등 실전 교육도 받는다.

강대임 총장은 “각 국가연구소 스쿨에서 교수, 학생이 개발한 최첨단 기술이 창업으로 연결되어 시장에서 서비스와 상품으로 재탄생하고 새로운 가치를 창출할 수 있도록 지속적으로 힘쓸 것”이라고 말했다.


nbgkoo@heraldcorp.com