- UST, 표준硏·KISTI 등 7개 출연연과 협약 - ‘사제동행형 딥테크 창업’ 모델 구축 추진

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가연구소대학 과학기술연합대학원대학교(UST)와 7개 과학기술 정부출연연구기관이 딥테크 기반 UST 학생 창업 활성화를 위해 힘을 합친다.

UST와 한국표준과학연구원(KRISS), 한국천문연구원(KASI), 한국건설기술연구원(KICT), 한국한의학연구원(KIOM), 한국재료연구원(KIMS), 한국기초과학지원연구원(KBSI), 한국과학기술정보연구원(KISTI) 총 7개 국가연구소 스쿨은 29일 ‘출연연 공공기술 기반 UST 학생창업 활성화를 위한 UST-7개 설립연구기관 공동협약’을 체결했다.

이번 협약은 지난해 12월 한국생명공학연구원(KRIBB), 한국화학연구원(KRICT), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국생산기술연구원(KITECH), 한국기계연구원(KIMM) 총 5개 국가연구소 스쿨과 맺은 공동협약의 연장선이다.

이번 협약의 주요내용은 ▷공공 창업·기술이전·기술출자 등을 포함한 사제동행형 창업 모델 구축 ▷학생 창업자 발굴, 창업역량 교육 및 멘토링 ▷출연연 연구성과·보유기술 제공 및 TLO(기술이전 전담조직) 연계 ▷연구공간·장비·시설 공동활용 지원 ▷창업 활동 및 예비창업 프로젝트 수행을 위한 과제 연계 및 자금 지원 등이다.

국가연구소 스쿨은 각 기관이 보유한 최첨단 공공기술과 연구 인프라를 기반으로 창업·기술이전·기술출자 등 제반 과정을 지도교수와 학생이 함께 수행하는 ‘사제동행형 창업 모델’ 구축, 학생 창업자 발굴과 역량 교육, 멘토링, 보유기술 및 시설 지원 등을 본격화한다.

UST는 지난해 강대임 총장 취임 후 ‘학생창업이 일어나는 국가연구소대학’을 목표로 딥테크 학생창업 활성화를 본격 추진하고 있다. 국가과학기술연구회(NST)와 협의해 ‘출연연 연구원창업 규정 가이드라인’을 개정해 UST 학생이 재학 중 창업이 가능토록 길을 열었다.

지난 6월에는 학생 창업 공모전인 ‘2026년 UST 창업트랙’ 공모를 개최, 총 12개 국가연구소 스쿨에서 15개 학생-지도교수팀이 참여해 5개 팀이 선정며, 사제동행형 딥테크 창업 모델의 확대 가능성을 확인했다.

선정된 팀들은 본격적인 창업 전문가 멘토링 및 교육을 겸하며 창업 추진에 들어가고 팀당 5000만 원의 창업과제비 지원, 창업에 필요한 회계‧특허‧투자유치 등 실전 교육도 받는다.

강대임 총장은 “각 국가연구소 스쿨에서 교수, 학생이 개발한 최첨단 기술이 창업으로 연결되어 시장에서 서비스와 상품으로 재탄생하고 새로운 가치를 창출할 수 있도록 지속적으로 힘쓸 것”이라고 말했다.