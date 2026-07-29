광복 81주년 기념 정책토론회 기조발제 ‘부산의 미래 경쟁력과 역사문화자산의 가치’ “백산·동명 등 부산 기업정신은 자강·자립·상생”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 양재생 부산상공회의소 회장이 29일 오후 3시 부산시청 1층 대회의실에서 열린 광복 81주년 기념 ‘부산독립운동기념관 설립 정책토론회’에서 ‘부산의 미래 경쟁력과 역사문화자산의 가치’를 주제로 발제했다.

부산독립운동기념관 건 추진위원회 주최로 열린 이번 토론회는 부산독립운동기념관의 건립 및 운영 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 전재수 부산시장과 부산시민단체협의회 조창용 공동대표, 조정희 상임대표, 학계와 시민사회, 경제계 관계자 등 200여명이 참석했다.

양 회장은 “기념관은 과거를 쌓아두는 창고가 아니라, 미래의 경쟁력을 길어 올리는 우물이 돼야 한다”면서, 기념관에 ‘경제인의 독립운동’을 주요 콘텐츠로 담아야 한다고 제안했다. 총과 붓으로 싸운 독립운동뿐만 아니라 기업활동을 통해 나라를 되찾고자 했던 지역 경제인들 역사도 함께 조명돼야 한다는 것이다.

오늘날 부산상의의 출발점인 부산객주상법회사는 1889년 외국 자본으로부터 민족 상권을 지키기 위해 설립됐고, 1914년 중앙동에 세워진 백산상회는 무역으로 번 돈을 대한민국 임시정부에 전달하며 독립운동 자금의 중요한 공급처 역할을 하기도 했다. 특히 백산 안희제 선생이 회사 자체를 독립운동 기반으로 활용한 사례는 기업의 사회적 책임이라는 개념이 정립되기 훨씬 전부터 부산 기업인이 국가와 지역사회를 위해 역할했음을 보여준다.

양재생 회장은 동명목재를 한때 세계 최대 합판회사로 성장시키고, 기업 수익으로 학교를 세운 故 강석진 회장의 삶과 삼성·LG 창업주가 부산에서 재기와 창업의 기반을 마련한 역사도 소개했다. 그는 이 같은 부산 기업가들의 정신을 ‘자강·자립·상생’으로 요약하며 독립정신과 기업가 정신이 한 뿌리임을 역설했다.

양 회장은 부산독립운동기념관 건립을 위해 부산상의가 맡을 세 가지 역할도 제시했다. 기념관에 ‘경제인의 독립운동’이 전시되도록 하고, 옛 장부와 사진, 사사(社史) 등 자료를 발굴해 기념관과 지역기업을 잇는 가교 역할을 하겠다고 밝혔다. 기념관이 부산 기업인들의 도전정신을 청년 창업가들에게 전하는 공간이 되도록 프로그램 연계 방안도 고민하겠다고 덧붙였다.