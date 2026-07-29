[헤럴드경제=이상섭 기자] 한동훈 무소속 의원이 29일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘보완수사권 금지, 기어이 범죄자 편에 설 것인가’ 토론회에서 인사말을 하고 있다.


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