[헤럴드경제=이상섭 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체회의에 출석해 현안질의에 답하고 있다.


babtong@heraldcorp.com