[헤럴드경제=정목희 기자] 다카이치 사나에 일본 총리는 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 발생한 규모 7.1 강진으로 29일 오전 8시30분 기준 13명이 사망한 것으로 확인됐다고 밝혔다.

다카이치 총리는 이날 오전 긴급 기자회견을 열고 피해 상황을 설명하며 이같이 밝혔다.

그는 인명 피해 외에도 건물 붕괴와 화재, 도로 파손 등 강진에 따른 대규모 피해가 발생한 것으로 확인됐다고 전했다.

다카이치 총리는 희생자들에게 애도를 표하고 유가족과 부상자들에게 위로의 뜻을 전했다.

이어 “아직 구조를 기다리는 주민들이 있으며 구조 작업은 시간과의 싸움”이라며 “지역 경찰과 소방 당국을 중심으로 정부가 긴밀히 협력해 단 한 명이라도 더 많은 생명을 구하는 데 총력을 기울이겠다”고 강조했다.

또 피해 지역에서는 대규모 정전과 단수가 발생하고 있다며 전력과 수도 등 주요 인프라 복구에도 모든 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

다카이치 총리는 “구조 작업에 투입된 인력과 피해 지역 주민들은 무더운 날씨로 인한 온열질환에 각별히 주의해 달라”며 정부가 생필품과 비상용 발전기, 냉방·냉각용 물품 공급에도 힘쓰고 있다고 덧붙였다.

일본 정부는 전날 강진 발생 이후 설치해 같은 날 밤 첫 회의를 열었던 비상재해대책본부회의를 이날 오후 1시30분 재개한다.