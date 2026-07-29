로봇 전문기업 ‘TXR로보틱스’와 협업

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 건설현장에 ‘자율주행 바닥청소 로봇’을 도입해 현장 근로자의 단순 반복 작업을 줄이고 공사 효율성 제고에 나선다고 29일 밝혔다.

기존 건설현장은 근로자가 직접 쓰레기를 수거하고 청소기로 먼지를 제거하는 수작업 방식으로 청소가 이뤄졌다. 이 과정에서 다량의 분진이 발생해 무더운 날씨에도 근로자들이 방진 마스크를 착용한 채 작업해야 하는 등 불편함이 컸다.

이를 해결하기 위해 롯데건설은 로봇 전문기업 ‘TXR로보틱스’와 협업을 추진했다. 현재 공사 중인 ‘인천 효성지구 도시개발사업 공동주택 4BL’ 현장에서 자율주행 청소로봇의 기술실증(PoC)을 마치고 실제 현장 투입을 시작했으며, 향후 준공 현장 마감 청소 등으로 적용 범위를 확대할 계획이다.

이번에 투입된 청소로봇은 사전 입력된 현장 지도를 바탕으로 공간 정보와 청소 범위를 스스로 학습해 지정 구역을 자율 청소한다. 일반 쓰레기와 먼지를 청소한 뒤 스스로 충전 장소로 복귀하며, 작업 중 근로자나 장애물을 감지해 안전하게 회피한다. 내장 조명등을 갖춰 광량이 부족한 야간에도 무인 운용이 가능하다.

롯데건설 관계자는 “자율주행 청소로봇 도입으로 단순·반복적인 청소 업무를 대체해 현장 근로자들이 본 공사에 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성했다”며 “작업 효율성 향상은 물론 근로자의 작업 환경 개선에도 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 롯데건설은 스타트업과 함께 아파트 층간소음 저감을 비롯한 주거 성능 향상 PoC도 진행한다. 공공기관 지원사업을 통해 확보한 PoC 지원금만 6억2000만원 규모다.