이건우 총장 취임 3주년 인터뷰 AI·휴먼 디지털 트윈·퀀텀센싱 집중 산업계 전문가 초빙, 실전교육 강화 “AI를 축으로 교육·연구·창업 연결”

“연구원과 학생 누구나 자연스럽게 창업에 도전할 수 있는 창업 플랫폼을 구축, DGIST를 글로벌 딥테크 혁신 거점으로 도약시키겠다.”

취임 3주년을 맞은 이건우 DGIST(대구경북과학기술원) 총장은 헤럴드경제와 인터뷰에서 AI를 축으로 교육과 연구, 창업을 하나의 생태계로 연결하는 혁신 전략을 본격화하고 있다고 강조했다.

내년 AI대학 신설을 시작으로 혁신창업원 출범, 수성알파시티 글로벌캠퍼스 조성, AX(인공지능 전환) 공동연구랩 확대 등을 통해 DGIST를 대한민국을 대표하는 글로벌 딥테크 혁신 거점으로 육성하겠다는 구상이다.

이 총장은 내년 출범하는 AI대학에 대한 기대가 크다. 그는 “AI대학은 단순한 AI 개발 인력이 아니라 현실 산업의 문제를 해결하는 초융합 인재 양성을 목표로 한다”며 “학부생 100명을 시작으로 2028년부터는 학부와 대학원에서 각각 100명씩, 매년 200명의 학생을 선발한다”고 말했다.

DGIST는 피지컬AI학과와 메디컬AI학과, AI-X학과를 중심으로 로봇과 의료, 제조 산업 등 실제 산업 현장에 AI를 접목하는 교육을 추진할 계획이다.

교육 방식도 기존 대학과 차별화한다. AI 공통기초부터 도메인 교육, 전공 심화, 연구·창업 연계까지 이어지는 4단계 교육체계를 운영하고, 학부 3학년부터 대학원 연구실에서 연구에 참여하는 ARPP 프로그램을 도입한다. 산업계 전문가를 겸임교원으로 초빙해 산학 프로젝트와 인턴십을 확대하는 등 실전형 교육을 강화한다.

이 총장은 초중고 인재 양성에도 힘을 쏟고 있다. DGIST는 3월 대구·경북 지역 초등학교 6학년부터 고등학교 1학년을 대상으로 AI/SW SCHOOL을 출범했다. 학년이 아닌 개인의 역량에 맞춘 무학년제를 도입했으며, 카카오 등 기업과 협력해 코딩 교육부터 시제품 제작, 데모데이까지 경험하는 창업 연계 프로그램도 운영하고 있다.

연구 성과를 창업으로 연결하기 위한 혁신창업원도 가동에 돌입했다. 글로벌 벤처캐피털 출신 권오상 초대 원장을 영입, 기술지주회사와 기술경영전문대학원을 연계해 연구와 투자, 사업화를 하나로 잇는 전주기 창업 생태계를 구축한다는 계획이다.

그는 “우수한 연구가 논문에 머물지 않고 세계 시장으로 나가는 딥테크 기업으로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

이 총장은 피지컬 AI, 휴먼 디지털 트윈, 퀀텀 센싱 등 3대 미래전략 분야를 선정, 연구 역량을 집중시킬 계획이다. 그는 “선택과 집중을 통해 세계 최고 수준의 기술 경쟁력을 확보하겠다”며 “미래 산업의 핵심 기술을 선도하는 연구를 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.

대구·경북 지역 산업 대전환과 성장을 돕기 위한 산학연 협력도 강화하고 있다. DGIST는 로봇과 반도체, 첨단바이오 분야를 중심으로 AX 공동연구랩을 운영하며 기업 현장의 문제 해결에 AI 기술을 접목하고 있다. 그는 “기업이 보유한 데이터와 DGIST의 AI 연구역량을 결합해 생산성과 기술 경쟁력을 높이고 지역 산업의 AI 전환을 앞당기겠다”고 설명했다.

이 총장은 남은 임기 동안 가장 이루고 싶은 목표로 ‘1인 1창업 생태계’ 구축을 제시했다. 연구와 실증, 사업화가 자연스럽게 이어지는 혁신 플랫폼을 완성해 DGIST를 대한민국을 넘어 세계적인 딥테크 혁신 거점으로 성장시키겠다는 것이다.

그는 “지방대학이라는 위치를 제약이 아닌 기회로 삼아, 선택과 집중을 통해 세계적인 융합 혁신 대학의 새로운 표준을 제시하겠다”고 강조했다. 구본혁 기자