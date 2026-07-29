[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국립의대를 놓고 갈등을 빚고 있는 목포대가 순천대에 통합대학본부를 두는 방안을 공식 제안했다.

송하철 목포대 총장은 29일 전남광주통합특별시의회 전남청사에 기자회견을 열어 “통합대학본부 소재지는 순천대로 의과대학 소재지는 목포대로 제안한다”고 밝혔다.

송 총장은 “통합특별시 인수위 제안과 양 대학 간 합의 정신을 살려 1의과대학, 2대학병원을 추진하는 것을 재확인한다”고 덧붙였다.

그는 이어 “목포대는 의대 부지 확보, 생명과학대학 신설 등 의과학 중심의 학사구조 개편을 통해 가장 빠르게 의대 인증 요건을 충족시킬 수 있는 준비를 해왔다”며 “인수위가 제안했던 안에도 어느정도 반영됐다고 생각한다”고 말했다.

또 “정부와 통합특별시의 전폭적인 지원이 있더라도 결코 쉽지 않은 여정”이라며 “순천대의 전향적인 결단을 정중히 요청한다”고 말했다.

목포대는 지난 27일 순천대와 실무 협의에서도 ‘순천 대학본부’, ‘목포 의대’ 안을 두고 논의했으나 접점을 찾지 못했다.

이날 목포대가 발표한 제안은 27일 실무 협의에서 논의한 내용을 공식적으로 확인한 수준이어서 순천대가 이를 수용할 가능성은 희박해 보인다.

교육부는 8월 의대 정원 공모 신청을 받을 계획이어서 늦어도 이달 말까지 통합에 합의하지 못하면 통합국립의대 신설은 어려워진다.

민형배 전남광주특별시장은 “시민의 건강과 전남광주의 의료 체계 고도화를 위해서 얼마 시간이 남지 않았다”며 “목포대와 순천대 두 대학이 대승적 결단을 해 주시기를 바란다”고 촉구했다.