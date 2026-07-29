소상공인과 상생 강화

[헤럴드경제=정호원 기자] 네이버페이가 오프라인 통합 단말기 ‘Npay 커넥트’를 이용하는 소상공인을 대상으로 결제 수수료를 지원하며 상생을 강화한다고 29일 밝혔다.

오는 8월 3일부터 12월 31일까지, 국세청 기준 영세·중소 등급의 ‘Npay 커넥트’ 가맹점에서 발생한 Npay 머니·포인트 현장결제 수수료를 환급한다. 소상공인이 ‘Npay 커넥트’를 통해 디지털 결제 환경을 구축하고 매장 운영 경쟁력을 높이는 동시에, 결제 수수료와 같은 비용 부담도 완화할 수 있도록 실질적으로 지원한다는 취지다.

대상 가맹점은 별도의 신청 절차 없이 지원 기간 중 QR, 삼성페이, 안면인식 결제 서비스 ‘페이스사인(Facesign)’ 등을 통한 Npay 머니·포인트 현장결제 수수료를 환급받을 수 있다. 환급 금액은 월 단위로 산정해 익월 15일 BC카드 정산 계좌로 지급된다. 자세한 내용은 네이버페이센터 및 스마트플레이스 공지사항에서 확인할 수 있다.

‘Npay 커넥트’는 다양한 결제수단을 하나의 단말기에서 지원하는 것은 물론, 고객이 결제 시 매장에서 발행한 쿠폰을 바로 사용할 수 있도록 제공하고, 결제 이후에는 자연스럽게 ‘네이버 리뷰’를 남길 수 있도록 연결한다. 단말기를 미니 키오스크로도 활용할 수 있는 등, 매장의 디지털 전환을 돕고 운영 효율을 높이는 다양한 기능을 제공한다.

Npay는 ‘Npay 커넥트’를 중심으로 다양한 상생 프로그램을 운영하고 있다. 중소상공인희망재단과 함께 소상공인 매장 내 노후한 결제 단말기가 ‘Npay 커넥트’로 교체될 수 있도록 지원하고 있으며, 서울신용보증재단·하나은행과 협력해 서울 지역 내 ‘Npay 커넥트’ 가맹점을 대상으로 보증부 대출도 제공하고 있다.

Npay 관계자는 “앞으로도 소상공인이 ‘Npay 커넥트’를 통해 매장의 경쟁력을 높이고 사업 성장 효과까지 실질적으로 체감할 수 있도록 다양한 상생 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.

소상공인을 대상으로 한 Npay의 수수료 지원은 이번 프로그램을 포함해 올해만 네 차례에 달한다. 지난 2월 설 연휴 기간에는 영세・중소 가맹점의 현장결제 수수료를 지원했으며, 5월 가정의 달 연휴에 이어 7월 말 여름 휴가철 성수기에도 영세 가맹점을 대상으로 온라인과 오프라인 현장결제, 네이버 예약・주문의 Npay 수수료를 지원하고 있다.

한편 지난해 11월 출시한 Npay 커넥트의 전국 가맹점 수는 지난 6월 기준 10만개를 돌파했다. 최근 3개월간 새로 설치한 가맹점만 5만2000개에 달한다.