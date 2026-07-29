안정Ⅰ·안정Ⅱ·수익Ⅰ·수익Ⅱ형 등 4종

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행은 만기유지 시 원금과 최소 약정 이자를 보장받으면서 높은 추가 수익률을 기대할 수 있는 ‘지수연동예금(ELD, Equity-Linked Deposit) 26-7호’를 출시한다고 29일 밝혔다.

이 상품은 코스피 200지수를 기초자산으로 지수변동에 따라 수익률이 결정되는 만기 1년짜리 상품으로 안정Ⅰ·안정Ⅱ·수익Ⅰ·수익Ⅱ형 등 4종으로 구성됐다. 안정형은 낙아웃 조건이 적용되지 않는 상품이며, 수익형은 만기지수결정일까지 기초자산이 일정 수준 이상 상승할 경우 수익률이 최저수익률로 조기 확정되는 낙아웃 조건이 적용된다.

안정Ⅰ형과 수익Ⅰ형은 청년(가입신청일 현재 만19세이상~만34세이하 개인)을 대상으로만 판매하는 상품이다. ▷KOSPI200 안정Ⅰ형은 낙아웃 조건이 적용되지 않는 상품으로 만기지수가 최초지수 대비 0%이상~5%이하 상승으로 구성되며 연 3.40%~연 3.70%의 수익을 제공한다. ▷KOSPI200 수익Ⅰ형은 만기지수가 최초지수 대비 0%이상~45%이하 상승으로 구성되며 개인 연2.90%~연11.45% 수익을 제공한다. 수익률은 연, 세전 수익률을 의미한다.

▷KOSPI200 안정Ⅱ형은 만기지수가 최초지수 대비 0%이상~5%이하 상승으로 구성되며 개인(법인) 연 3.35%~연 3.65%(연 3.20%~연 3.50%)의 수익을 제공한다. ▷KOSPI200 수익Ⅱ형은 만기지수가 최초지수 대비 0% 이상~45% 이하 상승으로 구성되며 개인(법인) 연 2.90% ~ 연 10.10%(연 2.80% ~ 연10.00%) 수익을 제공한다. 수익률은 연, 세전 수익률을 의미한다.

모집 기간은 7월 29일부터 8월 7일까지이며, 전국 영업점과 NH올원뱅크 및 NH스마트뱅킹에서 가입할 수 있다. 판매 한도 소진 시 조기 모집 마감될 수 있다. 안정1형·안정2형의 통합 한도는 2500억원, 수익1형·수익2형 통합 한도는 1000억원이다.

지수연동예금은 만기해지 시 원금 보장 및 이자 지급이 되며, 중도해지 시 기간에 따른 중도해지수수료가 발생해 원금 손실이 발생할 수 있으므로 가입 전 상품에 대한 충분한 이해가 필요하다. 또한 이 상품은 예금담보대출이 가능하며 예금자보호대상 상품이다.