자산관리 컨설팅 역량 제고 차원 본부 WM 전문가 상담 경험 공유 예정

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행은 전 직원을 대상으로 한 달 동안 절세상품 실무 연수를 시작한다고 29일 밝혔다.

이번 연수는 직원들의 상담 역량을 높이고 고객에게 보다 전문적인 자산관리 컨설팅을 제공하기 위해 마련됐다.

본부부서 WM 전문가가 영업 현장을 직접 찾아 절세 혜택 계좌를 효과적으로 활용할 수 있는 노하우와 상담 경험을 공유하며, 영업 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심의 교육을 진행할 예정이다.

최근 ISA(개인종합자산관리계좌), 연금저축펀드, IRP(개인형퇴직연금) 등 절세 혜택 계좌를 활용한 자산관리에 대한 고객 관심이 높아지면서, 덩달아 은행 직원의 상담 전문성 제고 필요성도 제기되고 있다.

이번 연수에서는 절세를 위한 포트폴리오 제안, ISA·IRP·연금저축펀드 등 주요 상품별 특징과 세제 혜택, 고객 상황별 상품 활용 사례와 추천 조합 등 실제 상담에 바로 활용할 수 있는 내용이 폭넓게 다뤄질 예정이다.

우리은행은 이번 연수를 통해 고객의 재무 상황과 투자 목적에 맞는 맞춤형 절세 전략을 보다 전문적으로 제안하고, 고객에게 차별화된 자산관리 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

은행연합회 공시에 따르면 우리은행의 올해 2분기 원리금 비보장형 DC 수익률은 57.1%로 4대 시중은행 가운데 가장 높았다.

김선 우리은행 WM그룹장은 “절세는 이제 일부 고객만의 관심사가 아니라 자산을 효율적으로 관리하기 위한 중요한 요소가 되고 있다”며 “직원들이 최신 제도와 상품을 정확히 이해하고 고객의 생애주기와 투자 목적에 맞는 맞춤형 자산관리 서비스를 제공할 수 있도록 지속적인 교육을 이어가겠다” 고 말했다.