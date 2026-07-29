ʻ내 일터 안전하게, 내일 더 행복하게ʼ 구현 다짐

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국수력원자력은 ‘산업안전보건의 달’을 맞아 노·사·협력사 합동으로 현장 안전점검을 실시했다고 29일 밝혔다.

29일 한수원에 따르면 김회천 사장은 전날 강창호 노조위원장을 비롯한 임직원들과 함께 새울원자력본부를 찾아 계획예방정비 중인 새울1호기의 안전관리 현황을 점검했다.

이번 점검은 김 사장 취임 이후 처음으로 실시한 노·사·협력사 합동 안전점검으로, 안전은 모두의 책임이라는 공감대를 바탕으로 현장의 위험요인을 함께 확인하고 안전한 작업환경 조성에 뜻을 모았다는 점에서 의미가 크다.

참석자들은 발전소 주요 작업 현장을 직접 둘러보며 계획예방정비 안전관리 실태를 확인하고, 혹서기 온열질환 예방을 위한 근무 환경과 보호대책을 집중 점검했다.

특히, 온열쉼터 운영, 개인 보호장구 지급, 폭염 대응체계 등 현장의 안전조치 이행 상황을 확인하고, 현장 근로자들의 의견을 청취하며 현장 중심의 안전관리 방안을 논의했다.

노동조합 역시 혹서기 현장을 지키는 조합원들의 애로 사항을 청취하고, 산업재해 예방을 위한 개선방안에 대해 회사 및 협력사와 소통했다.

한수원은 각 사업소에서도 사업소장과 지부 노조위원장이 함께 현장 안전점검을 실시하는 등 노사가 협력하는 안전문화를 지속적으로 확산해 나가고 있다.

김회천 한수원 사장은 “이번 합동 안전점검 활동을 시작으로 노사와 협력사가 끊임없이 소통하며 안전이라는 절대적 가치를 현장에 정착시키겠다”면서 “현장 중심의 철저한 안전관리를 통해 모든 근로자가 안심하고 일할 수 있는 행복한 일터를 함께 만들어 나가겠다”고 말했다.