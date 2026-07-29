현지 수력발전社와 ‘하이브리드 스태콤’ 개발도

[헤럴드경제=박혜원 기자] 효성중공업이 브라질 수력발전 프로젝트에 초고압변압기를 공급하고, 스태콤(STACOM·전력제어장치)을 공동 개발한다고 29일 밝혔다.

효성중공업은 지난 28일(현지시간) 수력·발전설비 전문기업 ‘안드리츠 하이드로(Andritz Hydro LTDA)’로 터 브라질 파라나주 소재 ‘포즈 두 아레이아’ 수력발전소에 사용되는 500키로볼트(kV) 초고압변압기 6대를 수주했다.

브라질은 전체 전력 60% 이상을 수력발전으로 생산하는 국가로, 최근 인공지능(AI)발 전력 수요에 대응해 발전 용량을 확충하고 있다. 안드리츠 하이드로는 브라질 수력발전 용랴의 25% 이상을 담당하고 있다.

효성중공업은 이날 안드리츠 하이드로와 스태콤 개발협력 업무협약(MOU)도 체결했다. 양사는 효성중공업 스태콤에 안드리츠 하이드로의 주파수 유지 장치 동기조상기를 결합해 ‘하이브리드 스태콤’을 개발하기로 했다.

또한 효성중공업은 자사의 스태콤과 안드리츠 하이드로의 동기조상기를 결합한 ‘하이브리드 스태콤’ 개발도 협력하기로 하고 MOU를 체결했다. 전력전자 기반 제어장치인 스태콤과 회전기계 구동으로 전력망에 안정성을 부여하는 동기조상기는 결합 시 상호보완적인 효과를 낼 수 있다.

나아가 양사는 기술력을 바탕으로 중남미 전력 안정화 시장을 선점하는 등 장기적으로 파트너십을 이어가기로 했다.