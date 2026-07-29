10만원 할인 기프트 연 2회 제공 연회비 30만원

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 포르쉐 고객을 위한 ‘포르쉐 삼성카드’를 출시했다고 밝혔다.

‘포르쉐 삼성카드’는 삼성카드와 포르쉐코리아가 전략적 업무협약을 체결한 이후 선보이는 상품이다. 포르쉐 공식 서비스센터 이용 혜택을 비롯해 포르쉐 고객이 자주 이용하는 프리미엄 영역의 혜택을 담았다.

먼저, 프리미엄 영역에서 사용할 수 있는 연 20만원 할인 기프트 혜택을 제공한다. 포르쉐 공식 서비스센터, 백화점, 항공, 호텔·리조트, 골프 업종에서 사용할 수 있는 10만원 할인 기프트를 연 2회까지 제공한다.

포르쉐 고객들의 라이프스타일을 반영한 다양한 혜택도 제공한다. 우선, 차량 관련 혜택을 제공한다. 포르쉐 공식 서비스 센터를 이용하는 고객은 수리 및 보증, 서비스 상품, 포르쉐 라이프스타일(PLX) 제품 결제 시 삼성카드 포인트 4% 적립 혜택을 받을 수 있다. 이외에도 주유소 이용금액의 5%, 전기차 충전요금의 20%를 월 최대 3만 포인트까지 적립할 수 있다.

또한, 국내외 가맹점 이용 시 최대 3% 적립 혜택을 제공한다. 해외 가맹점은 3%, 백화점·프리미엄 아울렛·항공·호텔·리조트·골프 업종은 2%, 면세점은 1.5%, 그 외 국내외 가맹점은 1%를 적립해준다.

여행을 즐기는 고객들을 위해 Mastercard World 등급 서비스와 연 6회의 국내외 공항 라운지 이용 서비스를 무료로 제공한다. 전월 이용금액 50만원 이상일 때 해당 서비스가 제공된다.

포르쉐 로고와 브랜드 아이덴티티를 반영한 2종의 카드 디자인도 선보인다. 고객은 원하는 디자인과 소재를 선택해 발급받을 수 있다.

포르쉐 삼성카드를 새로 발급받는 고객들을 위한 이벤트도 준비했다. 8월 31일까지 포르쉐 삼성카드를 발급하고 이벤트에 응모하는 고객들은 포르쉐 라이프스타일 하드케이스 트롤리 미니 블랙을 받을 수 있다.

‘포르쉐 삼성카드’의 연회비는 국내전용 및 해외겸용(마스터카드) 모두 30만원이며, 카드 혜택과 이벤트에 대한 자세한 내용은 삼성카드 홈페이지와 모니모 앱에서 확인할 수 있다.

삼성카드 관계자는 “포르쉐 삼성카드는 포르쉐 고객에게 특화된 혜택을 담은 프리미엄 상품”이라며 “앞으로도 포르쉐코리아와 함께 공동 마케팅, 프리미엄 고객 대상 행사 등 고객 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.