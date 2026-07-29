오키나와서 시작…韓 롯데렌탈 직원 상주 렌터카 안심 패키지·최대 38% 할인 혜택

[헤럴드경제=권제인 기자] 롯데렌탈이 일본 단기렌터카 시장에 진출한다. 롯데렌탈은 한국인 여행객이 일본에서도 언어 장벽, 낯선 보험 제도, 사고·고장에 대한 우려 없이 렌터카를 이용할 수 있도록 지원할 계획이다.

롯데렌탈은 일본 대형 렌터카 브랜드 오릭스렌터카를 운영하는 오릭스 자동차와 사업 제휴를 맺고 오키나와에서 렌터카 서비스를 개시했다고 29일 밝혔다. 롯데렌탈 본사는 예약 및 결제 시스템을 운영하고 롯데렌탈 일본법인은 현지에서 한국어 기반 고객 응대 서비스를 지원한다. 파트너사인 오릭스 자동차는 차량과 렌터카 운영 인프라 전반을 제공한다.

일본의 단기렌터카 시장은 오키나와, 삿포로, 후쿠오카 등 주요 관광도시를 중심으로 활성화돼 있다. 특히, 오키나와는 한국인 관광객이 꾸준히 찾는 주요 일본 여행지 중 하나다. 오키나와를 방문하는 외국인 관광객 중 한국인이 차지하는 비중은 약 20%에 달하며, 제주도와 유사한 지역 특성상 대중교통보다는 렌터카 이용 수요가 높아 일본 사업의 진출지로 선정했다고 롯데렌탈은 밝혔다.

고객은 롯데렌터카 홈페이지에서 국내 렌터카를 이용하는 것과 동일한 방식으로 예약부터 결제까지 진행한다. 출국 이후 현지에서는 한국에서 파견된 롯데렌탈 일본법인 직원 안내에 따라 오릭스 자동차의 검증된 차량과 인프라를 이용해 여행한다.

롯데렌탈은 한국에서 직접 파견한 직원이 현지에 상주하며 차량 인수부터 반납까지 전 과정을 한국어로 지원하는 것이 가장 큰 차별점이다. 고객은 오릭스 자동차의 차량을 이용하지만 사고·고장 등 모든 긴급 상황의 1차 연락 창구는 롯데렌탈이 맡는다. 문제가 생겨도 현지 렌터카사에 직접 연락할 필요 없이 롯데렌탈 파견 직원이 24시간 대응한다.

또, 사고 발생 시 고객 부담을 최소화하는 풀커버 보험 제도인 자차손해면책제도(CDW)와 렌터카 안심 패키지(RAP), 일본 고속도로에서 국내 하이패스와 같은 역할을 하는 전자요금징수시스템(ETC) 무제한 이용 상품도 함께 제공하여 번거로운 결제 및 사후정산을 없앴다.

롯데렌탈은 오키나와 렌터카 서비스 개시를 기념해 8월 성수기 이용 고객에게 차종별 최대 38% 할인과 제주도 단기렌터카 2만원 할인권을 함께 제공한다. 3일(72시간) 간 승합차를 대여하는 고객은 정상가 약 80만원에서 약 29만원이 할인된 51만원에 렌터카를 이용할 수 있다. 오는 9월과 10월에도 특가 혜택을 누릴 수 있다.

차급은 ▷소형 ▷소형하이브리드 ▷소형SUV ▷승합 등 4개다. 소형 차급 72시간 대여 기준 26만원부터 이용할 수 있다. 금액은 오키나와 기존 한인 렌터카 업체와 유사한 수준이며 환율에 따라 달라진다. 이는 보험과 ETC가 모두 포함된 가격이다.

롯데렌터카 홈페이지 및 앱에서 ‘해외예약’을 클릭하면 예약 및 결제가 가능하다. 29일부터 모바일에서 먼저 이용할 수 있으며 오는 8월 3일부터는 홈페이지에서도 이용할 수 있다.

롯데렌탈 관계자는 “검증된 현지 파트너십과 한국어 기반 서비스를 바탕으로 한국인 관광객이 일본에서도 국내처럼 편리하고 안심하며 이동할 수 있도록 지원하겠다”며 “오키나와 진출과 동시에 해외 단기렌터카 서비스를 확대해 글로벌 렌터카 사업 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 롯데렌터카는 최근 ‘2026 프리미엄브랜드지수(KS-PBI)’ 렌터카 부문에서 18년 연속 1위에 올랐다. KS-PBI는 한국표준협회와 서울대 경영연구소가 공동 개발한 브랜드 가치 평가 모델이다.