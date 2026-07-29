전 “부산~난징, 부산~항저우 신규취항 교류 기대” 다이빙 “크루즈 확대로 中 관광객 부산 방문 희망”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 전재수 시장이 28일 오후 시청 국제의전실에서 다이빙 주한 중국 대사를 접견하고, 부산과 중국 간 경제·통상, 해양, 관광 등 다양한 분야의 교류·협력 확대 방안을 논의했다고 29일 밝혔다.

전 시장은 “최근 중국 동방항공이 부산~난징 노선, 룽에어가 부산~항저우 노선을 신규 취항하는 등 부산과 중국 간 교류 기반이 확대되고 있다”며 “양국 국민들이 더욱 편리하게 왕래하며 상호 이해와 우의를 넓혀가기를 기대한다”고 말했다.

또 “부산은 상하이, 톈진, 광저우, 선전 등 중국 주요 항만도시와 우호협력 관계를 맺고 지속적으로 교류하고 있다”며 “중국이 항만 분야에서 선도적 역할을 하고 있는 만큼, 양국 지방정부가 해양·항만 분야의 정책과 데이터를 공유하며 협력을 더욱 확대해 나가기를 기대한다”고 했다.

전 시장은 “관광 인프라를 더욱 확충하고, 바가지요금이나 불친절 등 관광 불편 요소를 개선해 중국 관광객을 비롯한 모든 방문객들이 부산을 안전하고 편리하게 여행할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.

이에 다이빙 주한 중국 대사는 “최근 한중관계가 고무적으로 발전하고 있는 만큼 양국 지방정부 간 교류와 협력도 더욱 확대되기를 기대한다”라고 화답했다.

이어 “양국 경제협력은 경쟁 속 협력, 협력 속 경쟁의 관계로 발전해 나갈 것”이라며 “인공지능(AI)과 첨단산업 등 새로운 분야에서 협력의 성장동력을 발굴해 나갈 필요가 있다”고 말했다.

또 “부산은 한국을 대표하는 항만도시이자 아름다운 관광도시”라며 “크루즈 관광 확대 등을 통해 더 많은 중국 관광객들이 부산을 방문하게 되기를 희망한다”고 했다.

전재수 시장은 “주한 중국 대사관과 긴밀히 협력해 상호신뢰를 바탕으로 미래지향적 협력관계를 구축해 나갈 것”이라 기대했다.