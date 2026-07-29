- 충남 과수산업의 경쟁력을 높이는 미래선도형 모형…농식품부 공모 선정돼 국비 확보

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 기후 변화와 농촌 고령화, 농작업 인력 부족에 대응키 위한 스마트과수원 특화단지 조성에 착수한다.

충남도는 농림축산식품부의 ‘2026년 스마트과수원 특화단지 조성사업’ 공모에 서산 스마트과수원 특화단지가 도내 최초로 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.

스마트과수원 특화단지 조성은 사과 평면수형(다축형) 재배와 정보통신기술(ICT)을 접목해 과수산업의 경쟁력을 높이는 농림축산식품부 공모 사업이다.

이번 선정은 도와 서산시가 사업계획을 공동으로 마련하고 전문가 자문을 거쳐 완성도를 높인 결과로 도는 국비 14억 8450만 원을 확보했으며, 오는 2026년~2028년까지 3년간 서산시 부석면 가사리 일원에 20.5㏊ 규모의 스마트과수원 특화단지를 조성한다.

총사업비는 48억 1500만원으로 국비 14억 8450만원을 비롯해 도비 4억 3335만원, 시비 10억 1115만원, 자부담 18억 8600만원을 투입한다.

사업에는 19개 농가가 참여하며, 미야비·케이(K)2·후브락스·시나노골드 등 4개 신품종으로 전환을 추진한다.

도는 특화단지에 평면수형 전환과 품종 갱신을 비롯해 정보통신기술(ICT) 융복합 시스템, 재해 예방 시설, 공동 이용 장비를 구축하고 참여 농가를 대상으로 교육·컨설팅과 홍보·마케팅을 통합 지원할 계획이다.

이번 사업을 통해 도는 스마트 재배 기술을 기반으로 노동력을 절감하고 생산성과 품질을 높여 10a당 생산량을 6∼9톤 수준으로 향상시키는 한편, 서해안 기후에 적합한 미래형 사과 생산 모형을 구축해 충남 과수산업의 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.

또 기본계획 수립을 시작으로 용수원 개발, 경작로 정비 등 기반시설을 구축하고 연차별로 품종 전환과 재해 예방 시설 설치, 교육·컨설팅을 추진해 서산 특화단지를 서해안권 기후 여건에 적합한 충남형 스마트과수원의 대표 모형으로 육성할 계획이다.

충남도 이승한 농축산국장은 “이번 공모 선정은 충남 과수산업이 미래형 스마트농업으로 탈바꿈하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “서산시와 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진하고 스마트과수원 특화단지를 충남 과수산업의 경쟁력을 높이는 선도 모형으로 발전시킬 것”이라고 말했다.