- 충남도, ‘축사 AI 방재 시스템 구축’… ‘화재 예방·조기 감지·초동 진압·자동 신고’ 개발·실증

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 AI와 로봇을 이용, 도내 축사 화재를 막고 잡아내는 ‘축사 AI 방재 시스템 구축’에 나선다.

도는 행안부 ‘지역 맞춤형 재난안전 문제 해결 기술 개발 지원(2단계)’ 공모에 ‘축사 맞춤형 AI 기반 화재 조기 감지 및 소화를 위한 보급형 화재 대응 통합 시스템 개발·실증’ 과제 제안이 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.

이번 선정 과제는 축사 환경에 최적화된 AI 기반 화재 조기 감지, 초동 진압, 가축 대피, 119 자동 신고 통합 시스템 개발을 골자로 하고 있다.

인공지능사물인터넷(AIoT)·재난안전 전문 기업인 천안 에스솔루션이 연구개발을 주관하고, 에이아이프로·케이대응로봇·호서대 산학협력단 등이 컨소시엄으로 참여한다.

도는 오는 2028년까지 2년 9개월 동안 국비 16억 원과 지방비 4억 원 등 총 25억 4000만 원의 사업비를 투입한다.

에스솔루션 컨소시엄은 우선 축사 화재 사전 예방을 위해 배전반에 설치할 지능형 아크(전기불꽃) 감지기를 개발한다.

이 감지기는 배전반 내 미세 아크를 0.5초 이내에 포착해 전원을 차단하는 역할을 한다. 화재 조기 감지를 위해서는 축사 특화 멀티모달(가시광·열화상) 센서와 AI 복합 카메라를 내놓는다.

AI 복합 카메라 등은 먼지와 수증기, 암모니아 등 축사 내 극한 환경에서도 5초 이내에 실제 화재를 오경보율 5% 이내로 판별한다.

에스솔루션 컨소시엄은 이어 화재 발생 시 초동 진압을 할 수 있는 시스템도 구축한다. 화점 조준 정확도 80% 이상 정밀 살수가 가능한 AI 카메라 연동 자율 소화 로봇(지능형 무인 방수총) 및 정밀 타격 제어 기술을 개발한다는 방안이다.

화재 발생 시 피해 최소화 및 조기 진압을 위해서는 지능형 탈출 유도 시스템과 통합 관제 플랫폼을 마련한다. 가축의 생존 본능과 AI 제어를 융합한 지능형 탈출 유도 시스템은 화재 위치와 연기 확산 방향 등을 고려해 출입문을 개패하고, 방향성 조명을 유기적으로 제어해 가축 폐사를 최소화 할 수 있다.

통합 관제 플랫폼은 네트워크 단절이나 정전 상황에서도 AI 자율 판단과 화재 진압 등이 자동적으로 이뤄질 수 있도록 하는 동시에, 119에 실시간으로 상황을 전파한다.

에스솔루션 컨소시엄은 시스템 개발을 모두 마친 뒤, 천안과 홍성 등 3개 돈사·계사에 ‘조기 감지-자동 소화-통합 관제’ 전 시스템을 설치(리빙랩), 3개월 이상 실증을 거쳐 관할 소방서와 실화재 검증도 진행한다. 이를 통해 시스템에 대한 객관적인 신뢰성을 확보하고, 상용화를 위한 공인 인증도 획득할 계획이다.

도는 이번 기술이 현장에 적용되면 ▷극한 환경 특화 AI 원천 기술 확보 ▷지능형 무인 소화 체계 국산화 ▷축사 화재 피해 90% 이상 예방 및 조기 진압을 통한 지역경제 피해 방지 ▷케이(K)-보급형 안전 패키지 시장 선점 등의 효과를 올릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

신동헌 도 자치안전실장은 “이번 기술은 소방서와 멀리 떨어져 골든타임 확보가 어려운 영세 축산농가의 파수꾼 역할을 하게 될 것”이라며 “기술 개발·실증 후 축사 현대화 사업과 연계해 도내 전역으로 확대할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 도내 축사 화재는 지난 2021년 54건, 2022년 66건, 2023년 53건, 2024년 55건, 지난해 52건 등 5년 간 280건이며, 재산 피해액은 233억 원으로 집계됐다.

발화 원인은 전기적 요인이 142건(50.7%)으로 가장 많았으며, 부주의가 48건(17.1%), 기계적 요인이 38건(13.6%)으로 뒤를 이었다.