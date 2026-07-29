“경기북부 중심 도시로서 첨단 산업 기반 한층 더 강화하는 계기 될 것”

[헤럴드경제=박준환 기자]양주시(시장 정덕영)가 지난 28일 ㈜디펠릭스홀딩스(대표 양지예)와 ‘데이터센터 구축 사업’ 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결, 2032년까지 40MW급 규모의 데이터센터를 조성한다.

이번 협약은 양주시 내에 첨단 데이터센터를 성공적으로 구축함으로써 지역경제를 활성화하고 미래 첨단 산업 인프라를 육성하기 위해 마련됐다.

특히 양주시는 이번 데이터센터 구축을 핵심 거점으로 삼아, 향후 첨단 IT 기업 및 AI·빅데이터 등 미래 신산업 관련 기업들을 적극 유치할 계획이다.

㈜디펠릭스홀딩스는 사업추진의 성실한 이행과 더불어 데이터센터 구축 시 친환경 설비 도입 및 에너지 효율 최적화를 위해 노력하게 된다. 특히 지역 주민 우선 고용 및 지역업체 우선 이용 등 지역경제 활성화에 적극 협력하기로 했다.

시는 기업의 원활한 사업 추진을 위해 관련 법령의 범위 내에서 인허가 등 행정절차를 신속히 지원한다.

정덕영 양주시장은 “이번 업무협약은 양주시가 경기북부 중심 도시로서 첨단 산업 기반을 한층 더 강화하는 계기가 될 것”이라며 “안정적인 데이터센터 인프라 조성을 발판 삼아 유망한 첨단 IT 기업들을 지속적으로 유치하고, 양질의 일자리 창출과 미래 성장 동력 확보를 위해 행정적 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.