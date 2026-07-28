[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]한국수력원자력(주) 한울원자력본부는 27일 울진군 지역 소상공인의 경영 안정과 자립 기반 마련을 위해 2026년 4월부터 시행 중인 ‘소상공인 희망채움기금’ 사업에 지역 소상공인들의 많은 신청을 당부했다.

이번 사업은 한수원이 KB국민은행, 신용보증재단중앙회와 협약하여 추진 중인 금융지원 사업으로 담보력이 부족한 소상공인의 안정적인 경영활동을 돕기 위해 마련됐다.

특히 보증료 전액 지원 및 금융기관 우대금리 적용을 통해 지역 소상공인의 금융 접근성을 높이고 있다.

대출 규모는 사업장 1개소당 최대 5000만원이고 지원 대상은 사업자등록 후 정상 영업 중인 소기업·소상공인으로 대표자 개인신용평점이 NICE 755점 또는 KCB 670점 이상이며 주사업장이 원전 주변 6개 지역(울진군, 기장군, 울주군, 고창군, 영광군, 경주시)에 소재한 사업장이다.

사업 신청은 예산 소진 시까지 가능하며 울진군 소상공인의 경우 경북신용재단 홈페이지, ‘보증드림’앱을 통해 온라인으로 신청하거나 경북신용보증재단 포항지점을 방문해 신청할 수 있다.

이용희 한울본부장은 “최근 경기침체와 소비위축으로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인들에게 이번 희망채움기금이 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “지원이 필요한 소상공인들은 적극 활용하기를 바란다”고 말했다.