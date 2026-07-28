[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시의회는 지난 26일 지역 가뭄피해 현장방문해 식수원과 농·공업용수 공급 상황을 점검하고 피해 최소화를 위한 대응 방안을 모색했다.

이날 현장방문에는 김석기 국회의원을 비롯해 임활 경주시의회 의장과 최재필 부의장, 김영우·김용관·이성락 의원, 주낙영 경주시장과 관계 공무원 등이 참석했다.

이번 현장방문은 최근 지속된 극심한 가뭄으로 식수원 고갈과 농·공업용수 부족에 대한 우려가 커짐에 따라 현장의 피해 상황을 파악하고 실효성 있는 지원대책을 마련하기 위해 진행됐다.

최근 2개월간 경주의 강수량은 평년 대비 28% 수준에 그쳤으며 지역 저수율도 44.7%로 평년 수준인 68%를 크게 밑도는 등 가뭄 상황이 심각한 것으로 나타났다.

참석자들은 경주시의 주요 식수원인 덕동댐을 찾아 저수 현황과 생활용수 공급 상황을 점검한 뒤 외동읍 가뭄피해 현장으로 이동해 농업용수 부족으로 어려움을 겪고 있는 주민들의 애로사항을 청취했다.

임활 의장은 “가뭄으로 인해 시민의 일상생활은 물론 농업과 산업 현장까지 어려움이 확산되고 있어 매우 엄중한 상황”이라며 “우선 가용할 수 있는 모든 행정력을 동원해 주민 피해와 불편을 최소화해야 하며, 경주시의회도 가뭄 피해의 해소를 위해 힘을 보태겠다”고 말했다.