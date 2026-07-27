부산 찾은 외국인관광객, 재방문 갈망하는 ‘여행 후유증’ ‘부산 몰입도’ 따라 ▷체험형 ▷해양관광 ▷통합상품 처방

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산관광공사가 최근 아시아 주요 시장에서 급부상한 ‘부산병’ 열풍에 맞춰 중화권 개별관광객(FIT) 유치 확대를 위한 ‘부산병 치유 프로모션’을 추진한다고 27일 밝혔다.

‘부산병(釜山病)’ 이란 부산을 여행한 관광객들이 돌아간 뒤에도 부산의 독특한 풍경과 감성을 그리워하며 재방문을 갈망하는 ‘여행 후유증’을 뜻하는 현지 신조어다.

2026년 5월 기준, 부산을 찾은 외국인 관광객은 46만683명으로 지난해 같은달 대비 42.9% 증가했다. 전국 외국인 관광객 누적총량 중 부산은 22.2%를 점유해 역대 최고치를 기록했다. 성장을 견인한 핵심시장은 중화권이다. 5월 한달 부산을 방문한 대만 관광객은 8만4502명으로 전년 동월 대비 46.3% 증가했고, 홍콩도 전년 누계 대비 31.5%의 상승세를 유지하고 있다.

부산관광공사는 이런 중화권 소비자들의 선호도와 수요에 대응해 재방문율을 높이는 마케팅을 펼친다.

우선, 글로벌 온라인 여행 플랫폼(OTA) KKday와 체결한 MOU 후속조치로 28일부터 다음달 27일까지 한달간 온라인 상품 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 관광객의 ‘부산병 증상’을 3단계로 진단해 맞춤형 관광상품을 제안하는 독창적 랜딩 페이지로 꾸민다.

▷1단계 초기단계(스스로를 부산 주민이라 착각하는 과몰입 증상)에는 전통시장 투어 및 스냅 촬영 등 ‘체험형 상품’ ▷2단계 진행단계(지속적 SNS 탐색 증상)에는 해변열차, 요트투어, 광안리 일몰 패들보드(SUP) 등 ‘해양관광 상품’ ▷3단계 말기(중증 증상)에는 비짓부산패스, 항공권, 쇼핑 할인권 등이 포함된 ‘올어라운드형 상품’을 처방한다.

프로모션 기간 대만 통화 기준으로 최대 1000NTD(약 5만원) 상당의 부산 노선 항공권 할인쿠폰과 선착순 관광상품 5% 할인쿠폰을 배포해 중화권 FIT 수요를 이끌 참이다.

외국인 관광객과 접점을 넓히는 현장 이벤트도 마련된다. 오는 31일부터 다음달 2일까지 사흘간 김해국제공항 입국장에서는 중화권(대만, 홍콩) 관광객 대상 ‘부산병 치유 이벤트 부스’를 운영한다.

온라인 프로모션 페이지에서 ‘0원 쿠폰’을 다운로드하고 설문조사에 참여한 입국객에게는 특별 제작된 ‘치유키트’를 선착순 뽑기로 증정한다. 치유키트는 위트 있는 문구가 담긴 치유증, 괄사(얼굴 마사지 도구), 커피 및 어묵체험권 등으로 구성해 입국하자마자 부산의 맛과 멋을 오감으로 체험할 수 있다.

공사는 이번 프로모션이 단발성에 그치지 않도록, 중화권 및 핵심시장별 특화마케팅 과제를 고도화할 방침이다. ▷미식 ▷축제 ▷야간관광 ▷웰니스 등 부산만의 로컬 콘텐츠를 내세워 관광객 체류기간을 늘리고, 아시아권 전역에 부산관광 팬덤을 다져나갈 계획이다.