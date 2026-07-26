[헤럴드경제(런던)=고재우 기자] “체중이 0.5% 감소했습니다. 물을 마시세요.” (갤럭시 워치9 알림음 중)

23일(현지 시간) 영국 런던 올드 빌링스케이트 런던 세인트 제임스 공원. 무념무상으로 앞만 보고 달리던 기자에게 갤럭시 워치9이 수분 섭취를 권했다. 땀이 상의를 흠뻑 적신 상태, 안 그래도 갈증이 엄청났던 터였다.

갤럭시 워치 9에 키, 몸무게 등 신체 스펙을 넣었다. 그러자 갤럭시 워치 9은 적절한 운동법을 권유한 것은 물론, 운동 후에는 자세한 분석 결과까지 내놨다.

최근 갤럭시 언팩 2026에서 공개된 갤럭시 워치 시리즈는 러닝을 비롯한 일상 건강관리, 디지털헬스 기능까지 추가로 지원해 명품 시계보다 낫다는 호평이 이어진 바 있다. 특히 갤럭시 워치 울트라2, 갤럭시 워치9 등은 러닝 등 특별한 기능으로 이목을 끌었다.

당초 설정한 신체 스펙 키 172㎝, 74㎏ 등을 기준으로 갤럭시 워치 9은 ‘개인 맞춤형’ 운동법을 권유했다. 예를 들어 심박수 구간의 경우 나이, 키, 체중, 운동 중 워치로 측정한 측정값, 삼성 헬스 최대 심박수, 여유 심박수, 유산소 및 무산소 역치를 사용해 각 구간의 목표 심박수를 계산하는 식이었다.

이를 통해 ‘구간5’에 이르렀을 때는 부상 위험이 있으니 해당 구간을 목표로 운동하지 않는 것이 좋다고 권유했다.

러닝 중에는 페이스 조절은 물론, 수분 섭취 권유도 했다. ‘최근 일분간 페이스가 목표보다 12초 빠르다(신체 체력 지수 기능)’는 물론, 중강도 이상 운동 시 탈진, 부상 방지를 위한 ‘일일 유산소 부하 기능’도 있다.

특히 자기 신체 대비 목표량이 과하거나 부하 등(삼성 헬스 러닝 코치 기능·사용자 체력에 맞는 훈련 제안)이 올라치면 여지없이 경고가 떴다. “현재 페이스가 목표보다 빠릅니다. 속도를 늦추세요” 오버 페이스를 하던 기자에게 갤럭시 워치 9이 날린 경고음이었다.

2.23㎞ 러닝을 마친 후에는 ▷운동 시간(18분40초) ▷평균 페이스(8분22초/㎞) ▷평균 심박수(128bpm) ▷운동 칼로리(214kcal) ▷평균 케이던스(1분 동안 발을 디딘 횟수) 141 spm ▷상승 고도 14m 등이 스마트폰 화면을 통해 표시됐다.

여기에 갤럭시 워치9 모델에 새롭게 추가된 ‘영양 섭취 알림 기능’은 체중 대비 땀 손실량을 측정해 수분 섭취에 대한 가이드를 전했다. “체중이 2.5% 감소했다. 스포츠 음료를 마셔라”고 권하는 식이다.

신체 체력 지수, 일일 유산소 부하, 영양 섭취 알림 기능 등은 갤럭시 워치 울트라2, 워치9에서만 새롭게 적용된 기능이다.