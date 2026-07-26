거래대금 줄고 개인 투자자 자금 이탈 2차 국민성장펀드 등 활성화 계기될지 주목

[헤럴드경제 고은결 기자] 코스닥 지수가 단일종목 레버리지 상품으로의 자금 쏠림과 제약·바이오 등 업종의 악재가 겹치며 1년 전 수준으로 후퇴했다.

26일 한국거래소와 연합인포맥스에 따르면 지난 24일 코스닥 지수는 전 거래일 대비 5.32% 내린 748.22에 장을 마쳤다. 종가 기준으로 지난해 6월 2일 740.29 이후 최저치로, 지수가 1년 전 수준으로 되돌아간 셈이다.

코스피와 비교하면 하락세는 더 두드러진다. 같은 기간 코스피는 2698.97에서 6690.62로 148.01% 상승했다. 최근 코스피가 반도체 고점 우려와 중동 지정학적 리스크로 조정을 받았지만, 코스닥 지수의 낙폭에 비하면 상대적으로 견조한 수준을 유지했다.

올해 초 코스닥 지수는 가파른 상승세를 보였다. 지난 1월 약 4년 만에 1000선을 회복한 데 이어 4월에는 1203.84까지 올랐다. 그러나 단일종목 레버리지 ETF 출시와 제약·바이오 업종의 악재가 이어지며 하락세로 전환했다. 특히 지난 5월 말 대형주 중심의 단일종목 레버리지 ETF가 상장되면서 코스닥 시장의 자금 흡수가 심화됐다.

실제 5월 27일부터 이달 24일까지 코스닥 시장의 일평균 거래대금은 8조7660억원으로, 연초부터 출시 직전까지의 일평균 거래대금(14조4400억원) 대비 39.29% 급감했다.

시가총액 상위권인 제약·바이오 종목들의 악재도 지수 하락을 부추겼다. 금리 상승 기조 역시 할인율 부담이 크고 자금 유입이 제한적인 코스닥 시장에 불리하게 작용됐다.

이로 인해 개인 투자자 이탈도 가속화되고 있다. 지난 5월 27일 이후 개인은 코스닥 시장에서 1조680억원 순매도했다. 같은 기간 코스피 시장에서는 55조7790억원을 순매수했다.

증권가에서는 수급 불균형과 투심 악화 해소를 위해 정부의 코스닥 시장 활성화 대책이 조속히 시행돼야 한다는 견해가 나온다. 3분기 중 6000억원 규모의 2차 국민성장펀드가 출시될 예정이며, 코스닥 시장의 약 1800개 종목을 프리미엄과 스탠더드로 나누는 승강제의 구체안은 이르면 9∼10월 발표돼 내년 상반기 시행될 전망이다.