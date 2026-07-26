[구미시 제공]
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[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북 구미시 임오동 새마을부녀회와 새마을지도자협의회는 지난 23일 지역내 취약계층 20가구를 방문해 특화사업 ‘임오손맛’으로 마련한 삼계탕을 전달하고 건강한 여름나기를 응원했다. 김옥희 새마을부녀회장은 “나눔 활동을 이어가겠다”고 밝혔다. 김현호 임오동장은 “민관이 함께 취약계층을 위한 촘촘한 복지 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.


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