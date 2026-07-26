[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북 구미시 임오동 새마을부녀회와 새마을지도자협의회는 지난 23일 지역내 취약계층 20가구를 방문해 특화사업 ‘임오손맛’으로 마련한 삼계탕을 전달하고 건강한 여름나기를 응원했다. 김옥희 새마을부녀회장은 “나눔 활동을 이어가겠다”고 밝혔다. 김현호 임오동장은 “민관이 함께 취약계층을 위한 촘촘한 복지 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.
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입력 2026-07-26 09:17:31
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[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북 구미시 임오동 새마을부녀회와 새마을지도자협의회는 지난 23일 지역내 취약계층 20가구를 방문해 특화사업 ‘임오손맛’으로 마련한 삼계탕을 전달하고 건강한 여름나기를 응원했다. 김옥희 새마을부녀회장은 “나눔 활동을 이어가겠다”고 밝혔다. 김현호 임오동장은 “민관이 함께 취약계층을 위한 촘촘한 복지 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.
“대출 필요하면 더 비싼 이자 내세요” 싼 상품 치우는 은행권, 집 구매자 부담 확대 [머니뭐니]
[헤럴드경제=서상혁 기자] 은행 대출시장에서 변동금리 주택담보대출 상품이 속속 자취를 감추고 있다. 고정금리 대비 금리대가 낮은 변동형 상품으로 대출자들이 몰릴 조짐이 보이자 일부 은행들이 가계대출 총량 규제 목표를 맞추기 위해 선제적으로 상품 취급을 중단하고 나선 것이다. 설상가상으로 한국은행이 본격적인 기준금리 인상을 예고하면서 대출자들의 고민도 한층
“1000만 갈 줄 알았는데” 천하의 전지현도 쓴맛…200억 쏟아붓고, 극장 내리기도 전에 ‘OTT행’
[헤럴드경제=박세정 기자] 제작비 200억원을 쏟아부은 영화 ‘군체’가 극장 상영을 끝내기도 전에 결국 온라인동영상플랫폼(OTT) 행을 택했다. ‘극장 상영 중 OTT 공개’라는 이례적인 행보다. 군체는 초호화 캐스팅과 스타 연출진의 만남으로 ‘1000만 관객’까지 기대를 모았지만, 극장 산업 침체와 OTT 쏠림이 심해지면서 사실상 쉽지 않아졌다. 결국 수익성 확보를 극대화하기 위해 OTT 공개라는 특단의 조치를 내놨다는 분석이다. 업계에 따르면 지난 23일부터 쿠팡플레이, 왓챠, 웨이브, 애플TV 등 OTT에서도 군체를 볼 수 있게 됐다. 지난 5월 21일 개봉한 군체는 서울 도심의 초고층 빌딩에서 정체불명의 집단 감염사태가 발생하면서 일어나는 일을 그린 액션, 스릴러 영화다. 전지현을 비롯해 고수, 지창욱, 구교환, 신현빈, 김신록 등 초호화 배우진과 ‘부산행’ 등 다수의 흥행작품을 만든 연상호 감독의 만남으로 화제가 됐다. 200억원 투입된 대작으로 1000만 관객까지 도전해
[영상] “160평이나 되는데” 김포 2층집 3억대까지 고꾸라졌다 [부동산360]
헤럴드경제 부동산360은 경기도 김포시 대곶면에 위치한 2층짜리 단독주택이 3억원대 경매에 나왔다고 밝혔는데, 이 단독주택은 농촌 마을과 소규모 공장·창고시설이 뒤섞인 지역에 자리 잡은 것으로 도심과는 다소 거리가 있지만 넓은 주거·작업 공간을 한꺼번에 확보할 수 있다는 점이 특징이다.
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.