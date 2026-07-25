[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군은 지난 24일 소보면 기초생활거점조성사업(2단계)의 일환으로 지역 내 복지 사각지대 해소와 주민 삶의 질 향상을 위한 ‘마을로 찾아가는 사회적 약자 케어 서비스(미용봉사)’를 실시했다.

이번 활동은 소보면 기초생활거점조성사업(2단계) 배후마을 프로그램의 하나로 추진됐으며 현재 소보면 문화나눔공간에서 진행 중인 ‘문화복지활동가(미용) 양성 프로그램’ 교육생들과 전문 미용인이 함께 참여했다.

봉사단 봉사활동은 오전 11시 봉황1리 마을회관, 오후 1시 봉황2리 마을회관에서 각각 2시간씩 진행됐으며 미용 교육생과 전문 미용인 등 총 8명의 봉사자가 참여해 마을 어르신 약 20명에게 커트 등 미용 서비스를 제공했다.

군위군 관계자는 “기초생활거점조성사업을 통해 배운 기술로 지역 주민들을 위한 따뜻한 돌봄을 실천하는 모습이 매우 뜻깊었다“며 ”앞으로도 주민들이 배운 재능을 지역사회에 환원하며 따뜻한 나눔 문화가 지속될 수 있도록 적극 지원하겠다“고 말했다.