[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 지난 24일 경산시립박물관 강당에서 ‘경산시 시설관리공단 설립 주민공청회’를 개최했다.

이날 공청회는 공단 설립 추진 경과와 향후 계획, 지방공기업평가원의 설립 타당성 검토 결과 설명에 이어 질의응답을 통해 공단 설립에 대한 다양한 의견이 제시됐다.

경산시는 공공시설 수와 이용객이 지속적으로 증가하는 반면 시설별 관리 주체가 분산돼 운영의 효율성과 전문성 확보에 어려움이 있는 만큼 시설관리공단 설립이 필요하다고 설명했다.

경산시 시설관리공단은 설립 후 △경산수영장 △경산국민체육센터 △공영주차장 10개소 △자동차번호판 제작 및 설치 △종량제규격봉투 △음식물류폐기물 납부필증 및 종량기기 △대형폐기물스티커 △역전마을 공공임대주택 △옥외광고게시대 18개 시설·사업을 통합 관리할 계획이다.

경산시는 이날 제시된 시민 의견을 종합적으로 검토해 향후 설립 절차에 적극 반영할 계획이다.

경북도 2차 협의와 설립심의위원회 심의, 관련 조례 제정 등을 거쳐 연내 설립등기를 마무리하고 내년 상반기 직원 채용과 업무 이관을 통해 경산시 시설관리공단을 출범시킬 예정이다.

조현일 경산시장은 “이번 공청회에서 제시된 다양한 의견을 설립 과정에 충실히 반영하고 시민이 체감하는 공공서비스를 구현하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.