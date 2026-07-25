[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 지난 24일 군청 문화강좌실에서 전화식 성주군수를 비롯한 관계 부서장 30여명이 참석한 가운데 ‘민선9기실천계획 보고회’를 개최했다.

이번 보고회는 민선9기 공약 사업을 확정하기에 앞서 공약별 실천 계획을 종합적으로 점검해 공약 이행 가능성을 높이고 행정력을 집중해 추진 동력을 확보하기 위해 마련됐다.

민선 9기 공약은 분야별로 출산‧교육 9건, 지역경제‧산업발전 19건, 청년‧어르신 행복복지 12건, 농‧축산 미래혁신 18건, 문화‧관광 지역개발 17건, 행정분야 1건 등 총 6개 분야 76개 사업이다.

이날 보고회에서는 공약별 추진 목표와 실행계획, 추진일정, 소요예산 및 재원 조달 방안 등에 대한 면밀한 검토가 이뤄졌다.

성주군은 보고회에서 논의된 의견을 반영해 공약 실천 계획을 수정‧보완한 후 최종 공약을 확정할 예정이다.

확정된 공약과 실천 계획은 향후 홈페이지를 통해 군민에게 투명하게 공개되며 매 분기 추진 실적을 점검해 이행률을 지속적으로 관리 할 방침이다.

전화식 성주군수는 “이번 보고회는 군민과의 가장 소중한 약속을 다짐하는 자리”라며 “이행 가능성과 책임성을 바탕으로 모든 부서와 긴밀하게 협력해 군민이 변화를 체감할 수 있도록 공약 사업을 꼼꼼히 챙겨 나가겠다”고 말했다.