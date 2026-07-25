[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군의회는 지난 24일 청송유교문화전시체험관에서 ‘경북도 시·군의회의장협의회 정기총회’를 개최했다.

이번 정기총회에는 경북 22개 시·군의회 의장을 비롯해 윤경희 청송군수 및 청송군청 주요 간부 공무원들이 참석했다.

행사를 주관한 심상휴 청송군의회 의장은 환영사를 통해 “이번 총회가 경북 22개 시·군의회의 굳건한 연대를 다지고 본격적인 지방시대의 새로운 도약을 위한 지혜를 모으는 소중한 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

이어 윤경희 청송군수도 축사를 통해 22개 시·군의회 의장들의 청송 방문을 진심으로 환영하며 경북도의 상생 발전과 도약을 위한 굳건한 협력체계 구축을 당부했다.

이어진 본회의에서는 협의회의 주요 안건 심의와 함께 차기 협의회를 이끌어갈 신임 협의회장으로 의성군의회 지무진 의장이 신임 협의회장으로 선출됐다.

모든 회의 일정을 마친 참석자들은 청송군의 대표적인 문화명소인 심수관도예전시관으로 이동해 400여년을 이어온 조선 도공의 예술혼과 청송백자의 아름다움을 관람했다.