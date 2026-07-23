김경대 용산구청장 취임 이후 첫 인사 단행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]용산구(구청장 김경대)는 23일 민선 9기 김경대 구청장 취임 이후 첫 인사를 단행해 이승희 기획조정실장, 조병건 행정지원국장 등을 발령냈다.

또 한정미 생활지원국장, 박경수 안전건설교통국장을 발령냈다. 이영희 국장은 용산구의회 사무국장으로 보냈다.

이와 함께 홍보담당관에 권은경 과장을 발령냈다. 권 담당관은 언론팀장을 역임할 정도로 홍보 업무에 밝은 공무원이다.

◆서울 용산구

<4급 전보, 전출, 승진>▷기획조정실장 이승희 ▷행정지원국장 조병건 ▷생활지원국장 한정미 ▷안전건설교통국장 박경수 ▷용산구의회 사무국장 이영희

<5급 전보>▷홍보담당관 권은경 ▷자치행정과장 최명희 ▷교육지원과장 김진명 ▷민원여권과장 김정옥 ▷지역경제과장 남은주 ▷재무과장 박정화 ▷세무관리과장 김숙현 ▷세무1과장 김영희 ▷세무2과장 김희순 ▷아동청소년과장 신순분 ▷복지조사과장 송혜영 ▷건설관리과장 김정숙 ▷보건위생과장 노경란 ▷후암동장 한혜란 ▷한강로동장 김정화 ▷이촌제1동장 권미정 ▷이촌제2동장 장은하

<5급 승진예정자(직무대리)>▷미래전략담당관 박숙진 ▷문화진흥과장 여철희 ▷주택과장 송구용 ▷맑은환경과장 최향민 ▷원효로제2동장 김경희 ▷보광동장 김경승 ▷남영동장 김상우