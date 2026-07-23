김경대 용산구청장 취임 이후 첫 인사 단행

용산구청
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[헤럴드경제=박종일 선임기자]용산구(구청장 김경대)는 23일 민선 9기 김경대 구청장 취임 이후 첫 인사를 단행해 이승희 기획조정실장, 조병건 행정지원국장 등을 발령냈다.

또 한정미 생활지원국장, 박경수 안전건설교통국장을 발령냈다. 이영희 국장은 용산구의회 사무국장으로 보냈다.

이와 함께 홍보담당관에 권은경 과장을 발령냈다. 권 담당관은 언론팀장을 역임할 정도로 홍보 업무에 밝은 공무원이다.

서울 용산구

<4급 전보, 전출, 승진>▷기획조정실장 이승희 행정지원국장 조병건 생활지원국장 한정미 안전건설교통국장 박경수 용산구의회 사무국장 이영희

<5급 전보>▷홍보담당관 권은경 자치행정과장 최명희 교육지원과장 김진명 민원여권과장 김정옥 지역경제과장 남은주 재무과장 박정화 세무관리과장 김숙현 세무1과장 김영희 세무2과장 김희순 아동청소년과장 신순분 복지조사과장 송혜영 건설관리과장 김정숙 보건위생과장 노경란 후암동장 한혜란 한강로동장 김정화 이촌제1동장 권미정 이촌제2동장 장은하

<5급 승진예정자(직무대리)>▷미래전략담당관 박숙진 문화진흥과장 여철희 주택과장 송구용 맑은환경과장 최향민 원효로제2동장 김경희 보광동장 김경승 남영동장 김상우


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