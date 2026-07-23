[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북도와 구미시, 월덱스는 23일 구미시청에서 반도체 소재 제조 공장 증설을 위한 투자 양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 협약식에는 양금희 경북도 경제부지사, 김장호 구미시장, 배종식 ㈜월덱스 대표이사 등 20여명이 참석했다.

월덱스는 2030년까지 2600억원을 투자해 구미 국가5산업단지 2만5000여평에 반도체 소재 생산시설을 짓는다.

올해 하반기 용지 매입을 시작으로 내년 4월 착공해 2028년 1차 공장을 가동하고, 2030년까지 2차 증축을 마무리할 계획이다.

2000년 창업 이후 구미를 기반으로 성장한 월덱스는 반도체 핵심 소재·부품 전문기업이다.

반도체 전공정 가운데 웨이퍼에 미세 회로를 새기는 식각(Etching) 공정에 쓰이는 실리콘 파츠, 쿼츠 파츠, 파인세라믹 파츠를 생산한다. 이들 부품은 반도체 식각 공정의 수율에 직접적인 영향을 주면서 지속해 교체가 필요한 핵심 소모성 부품이다.

배종식 ㈜월덱스 대표이사는 “압도적인 기술 경쟁력을 바탕으로 소재 국산화라는 창업 초기의 목표를 완성하고 지역 인재 채용과 상생 인프라를 확대해 지역경제 활성화에 기여하는 모범 기업으로 자리매김하겠다”고 전했다.

김장호 구미시장은 “반도체 소재·부품·장비 기업인 월덱스의 이번 대규모 투자는 반도체 산업의 최적지가 구미라는 것을 보여주는 의미 있는 결정”이라며 “반도체 경쟁력이 곧 국가 경쟁력인 시대인 만큼 기업이 안정적으로 투자하고 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

양금희 경북도 경제부지사는 “구미를 기반으로 성장해 세계 시장에서 실력을 인정받은 월덱스가 다시 구미에 대규모 투자를 결정한 만큼 글로벌 선도기업으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.