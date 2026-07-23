[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군 분천산타마을이 ‘당일 관광지’에서 ‘머무는 관광지’로 변신을 시도한다.

봉화군은 소천면 옛 분천분교 부지에 조성한 산타포레리조트를 정식 개관했다고 23일 밝혔다.

분천산타마을은 ‘365일 크리스마스’를 주제로 운영되는 국내 대표 겨울 관광지다. 겨울철에는 매년 9만~10만 명이 찾는다.

최근에는 사계절 썰매장과 겨울왕국, 플라워가든 등을 조성하며 사계절 관광지로 외연을 넓히고 있다.

하지만 관광객 상당수가 하루 일정으로 방문하고 돌아가면서 숙박과 지역 소비로 이어지는 효과는 크지 않았다.

봉화군은 이런 구조를 바꾸기 위한 해법으로 체류형 숙박시설을 선택했다.

산타포레리조트는 분천산타마을에서 차량으로 가까운 옛 분천분교 부지에 들어섰다. 부지 1만320㎡, 연면적 1603㎡ 규모다. 객실 15실과 동물 캐릭터 카라반 4동을 비롯해 카페와 다이닝 공간, 회의실, 교육실, 업무라운지를 갖췄다.

업무라운지와 회의실은 기업 연수나 소규모 워크숍, 워케이션 수요까지 염두에 두고 조성됐다. 단순 숙박시설을 넘어 다양한 체류 수요를 수용하겠다는 구상이다.

봉화군은 리조트를 거점으로 체류형 관광상품도 확대할 계획이다.

분천산타마을과 겨울왕국, 낙동강세평하늘길, 동서트레일, 국립백두대간수목원, 청량산 등을 묶어 1박 2일 이상 관광코스를 개발하고, 봉화은어축제와 봉화송이축제 등 지역 축제와 연계한 숙박상품도 선보일 예정이다.

최기영 봉화군수는 “산타포레리조트는 단순한 숙박시설이 아니라 분천산타마을을 체류형 관광지로 전환하는 출발점”이라며 “관광객 체류시간을 늘려 지역 상권과 관광산업이 함께 성장할 수 있도록 하겠다”고 말했다.