“지지층 소망과 어긋나며 정치적 기반 무너질 수 있어” “당 대표가 대통령 부하 아닌 것 인정해야” ‘靑서 만남 요청하면 응할 것인가’ 질문엔 “공적 관계로 충분”

[헤럴드경제=김영철 기자] 최근 이재명 대통령을 연일 비판해온 범여권 논객 유시민 작가가 23일 “대통령이 지난 1년간 해온 방식으로는 진영을 혼돈에 몰아넣고, 스스로 성공하지 못할 수도 있다”고 또다시 쓴소리를 던졌다.

유 작가는 이날 MBC ‘뉴스하이킥’에 나와 “대통령이 정치적 양극화를 완화하고 국민적 합의가 높은 수준에서 이뤄지도록 국가를 운영하려는 의지를 가졌다고 추측한다”면서도 이 같이 말했다.

유 작가는 “대통령이 ‘모두의 대통령’이 되려는 지향을 가지고 국정운영을 하겠다는 의도가 있다고 추론했다”며 “내가 가진 문제의식은 과연 대통령이 지난 1년간 해온 방식으로 그것을 할 수 있을까 물었을 때 ‘아니다’라는 것”이라고 지적했다.

이어 “그 방식으로는 목표를 이룰 수 없을 뿐만 아니라 오히려 검찰 독재에서 정치인 이재명을 구해줬던 국민의 요구, 지지층의 소망과 어긋나면서 자신의 정치적 기반을 무너뜨리고 본인이 생각하는 통합의 정치를 이루지 못한 채, 시도하지 않은 것만 못한 결과가 나올 수도 있다”고 평가했다.

그는 “개인적으로 바라는 것은 조금 더 안전한 길로 갔으면 싶은 것”이라며 “자신을 당선시켜 줬던 민주·진보 정치 연합을 공고히 하면서 중도·보수로 조금씩 넓히는 방식”이라고 설명했다. 그러면서 “대통령은 민생과 정책 성과를 내는 데 집중하고 더불어민주당과 진보 진영은 통합과 연대를 튼튼히 하며 뒷받침하는 그림이 이 대통령에게 안전하고 유익한 수단”이라고 강조했다.

앞서 유 작가가 제기한 ‘재건축론’과 ‘필패론’ 등을 두고 여권에서는 저주·악담이라는 평가가 나온 것과 관련해선 “저주를 하는 것이 아니고, 대통령이 너무너무 정치적으로 위험한 길로 가고 있다고 판단하는 것”이라고 설명했다.

앞서 자신이 ‘뉴이재명’ 세력의 수장이 이 대통령일 가능성이 높다고 발언한 데 대해선 “대통령이 계파의 수장처럼 행동하고 있기 때문에 그렇게 하면 모두가 곤란해진다는 얘기를 한 것”이라고 했다.

유 작가는 민주당 전당대회를 두고는 “대통령이 특정한 후보가 되기를 원하고 있다. 대통령이 ‘픽’한 후보가 (대표가) 되거나, 대통령이 원하지 않았던 후보가 되거나 둘 중 하나”라고 분석했다. 이어 “대통령이 당 대표가 부하가 아닌 것을 인정하고, 직업 공무원과 호흡을 맞춰서 하듯이 하면 아무 문제 없을 것”이라고 내다봤다.

유 작가는 ‘청와대에서 조언을 구한다고 만남을 요청한다면 응할 생각인지’를 묻자 “만날 생각이 없다”며 “공적인 관계로 충분하다고 본다”고 답했다.