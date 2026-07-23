[헤럴드경제=임세준 기자] 김성원 신임 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장이 23일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 당선 인사를 하고 있다.
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입력 2026-07-23 18:11:24
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[헤럴드경제=임세준 기자] 김성원 신임 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장이 23일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 당선 인사를 하고 있다.
‘말랑이’가 살린줄 알았는데…문구점, 1년새 300개 닫았다 [언박싱]
최근 촉감 완구 ‘말랑이’ 유행으로 문구거리가 활기를 되찾았지만 문구점들의 표정은 밝지 않다. SNS발 장난감 열풍이 반짝 유행으로 끝나면 거리를 찾는 소비자들이 다시 줄어들 수 있다는 걱정이 컸다.
가수 피오, 제주서 길 건너다 차에 치여…생명엔 지장 없어
[헤럴드경제=채상우 기자] 아이돌 그룹 블락비의 멤버이지 배우인 피오(표지훈)가 제주에서 교통사고를 당했다. 22일 제주서부경찰서에 따르면 피오는 지난 19일 오후 9시56분쯤 제주시 한림읍 한 거리에서 길을 건너다 A씨가 몰던 차량에 치였다. 피오는 이 사고로 팔꿈치와 무릎 등을 다쳐 병원에 이송됐으며 부상 정도가 크지는 않은 것으로 전해졌다. A씨는 음주운전이나 신호위반은 하지 않은 것으로 파악됐다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
“125만원→50만원” 삼성 역대급 ‘페이백’…품절 사태 난리더니, 결국 잭팟 터졌다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “품절 사태까지 벌어지더니” 반도체 초호황 성과를 국민과 나누겠다며 삼성전자가 이례적으로 마련한 파격 ‘감사 페스티벌’이 무려 4조원에 달하는 판매고를 올린 것으로 전해졌다. 125만원짜리 신형 스마트폰 갤럭시S26 시리즈를 최대 50만원대 실구매 할 수 있는 기회를 제공하는 등 삼성의 이례적 할인에 품절 사태까지 일어났다. 특히 구매액의 20%를 온누리상품권으로 돌려주는 파격 혜택에 소비자가 몰리면서 상품권 지급 규모도 당초 계획의 두 배로 불어났다. 삼성전자는 내수 진작과 지역 상권 활성화를 위해 6월 초부터 7월 5일까지 제품 구매 고객에게 구매 금액의 20% 상당을 온누리상품권으로 돌려주는 ‘감사 페스티벌’을 진행했다. 18일 업계에 따르면 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 통해 삼성전자가 지급할 온누리상품권은 약 8000억원 이상으로 추산된다. 당초 계획했던 4000억원 규모의 두 배다. 구매 금액의 20%를 상품권으로 환급하는 구조를
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.