[헤럴드경제=임세준 기자] 김민석(왼쪽) 더불어민주당 대표 후보와 정청래 후보가 23일 오후 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 민생외면 입법방해 국민의힘 규탄대회에 참석하고 있다.


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