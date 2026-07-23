“변화를 설계하고, 선도하고, 실현하는 조직 돼야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령비서실장은 23일 이재명 정부 집권 2년차 청와대 목표로 ‘유나이티드 청와대’를 제시했다.

청와대는 이날 강 실장이 청와대에서 이재명 정부 출범 2년차를 맞아 전 직원 대상 조회를 개최했다며 이같이 전했다. 이번 조회는 그동안 헌신을 다해 일해 온 직원들을 격려하고 지난 1년을 돌아보는 한편 청와대 2년차 목표와 운영방향을 제시하기 위해 마련됐다고 한다.

이번 전직원 조회는 지난해 10월 이후 두 번째로, 청와대 이전 이후 처음이다. 강 실장은 “이재명 정부의 2년차 국정비전인 ‘대체불가 대한민국’으로 도약하기 위해서는 ‘원팀 청와대’를 넘어서야 한다”며 “각자 그리고 각 부서의 역량을 최대치로 발휘하면서도 하나의 조직으로서 더 큰 성과를 만들어 가자”고 주문했다.

이어 “‘유나이티드 청와대’는 변화에 대응하는 조직이 아니라, 대한민국의 변화를 설계하고, 선도하고, 실현하는 조직이 되어야 한다”면서 “해석하고, 기획하고, 유연하게 임하는 청와대가 되자”고 당부했다.

강 실장은 또한 “지난 1년간 이재명 정부의 ‘진짜 성과’는 코스피, 수출액 등 눈에 보이는 지표가 아닌 비정상적인 것을 제대로 바로잡은 것, 일한 만큼 성과를 낼 수 있는 시스템을 구축한 것 등”이라며 이를 위해 그동안 ‘원팀 청와대’의 모습을 보여 준 직원들에게 감사와 존경의 뜻을 전달했다.

그러면서 “청와대는 지난 1년간 계획만 세운 게 아니라 실행도 하고 체감있는 성과까지 내야했던 해로서 마치 ‘하나의 임기’처럼 보냈다”며 “두 번째 임기의 첫 해라는 각오로 보내려고 한다”며 의지를 다졌다.