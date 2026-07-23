이재준 시장,“‘대체불가 수원, 함께 만들어 나가자” 당정 정책감담회 사진 촬영 후 도착

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]이재준 수원시장은 22일 남수헌(팔달구 남수동)에서 열린 지역 국회의원들과 당정 정책간담회에서 “‘대체불가 수원’, 수원대전환 완성을 향해 나아가는 길에 함께 해주시길 바란다”고 말했다. 염태영 의원은 늦게 참석해 사진촬영을 하지못했다. 회의에 참석하지 못하나 것으로 알려졌다.

이재준 시장과 백혜련(수원시을)·김영진(수원시병)·염태영(수원시무)·김준혁(수원시정) 의원, 김현수 제1부시장, 김미경 수원시의회 의장, 이대선 더민주 교섭단체 대표 의원 등이 참석했다.

수원시는 이날 간담회에서 ▷제7차 공항개발 종합계획 내 수원 군 공항 이전과 연계한 경기국제공항 건설 반영 ▷수원형 반값 생활비 정책 ▷경제자유구역 지정을 통한 케이(K)-실리콘밸리 완성 ▷지역축제를 세계적인 축제로 케이(K)-컬처로드 등 시정 주요 현안을 설명했다.

아울러 ▷‘수원 군공항 이전 관련 특별법’ 제정 ▷‘광역 협력형 국가전략 글로벌 축제 육성에 관한 특별법’ 제정 ▷‘지방자치법’ 개정 등 현안 관련 법령의 제·개정 지원을 건의했다.