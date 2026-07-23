순이익 107.6%↑·영업이익 1조3179억원 달성 브로커리지·금융상품·IB 전 사업부문 고른 성장 신재욱 “수익 질적 변화…균형 포트폴리오 구축”

[헤럴드경제=홍태화 기자] NH투자증권이 올해 상반기 지배주주 기준 당기순이익 9652억원을 기록하며 사상 최대 반기 실적을 달성했다. 브로커리지와 금융상품 판매, 투자은행(IB) 등 전 사업 부문의 고른 성장과 고객 기반 확대에 힘입어 영업이익도 1조3179억원을 기록하는 등 증시 호조를 실적으로 연결했다.

NH투자증권은 올해 상반기 지배주주 기준 당기순이익 9652억원을 기록하며 사상 최대 반기 실적을 달성했다고 23일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 107.6% 증가한 수치로, 브로커리지 수익과 금융상품·IB 등 전 사업 부문의 고른 성장이 실적을 견인했다.

올 상반기 순영업수익은 전년 동기 대비 89.0% 증가한 2조 2603억원, 영업이익은 1조 3179억원을 기록했으며 연환산 자기자본이익률(ROE)은 19.0%에 달했다.

특히 2분기 기준 지배주주 순이익은 4896억원으로 전년 동기 대비 90.7% 늘어나며 성장세를 이어갔다. 이 같은 실적은 국내외 증시 변동성 속에서도 고객 기반을 전방위로 확대하고, 디지털 및 글로벌 매매 인프라 경쟁력을 높여 브로커리지 수익을 극대화한 결과라고 NH투자증권은 전했다.

브로커리지 부문의 수수료 수지는 상반기 누적 7950억원으로 전년 동기 대비 211.7% 증가했다. 2분기 기준 수수료 수지는 전분기 대비 27.5% 증가한 4456억원을 기록했다.

국내주식 수수료수익은 3909억원으로 전분기 대비 26.2% 증가하였으며, 국내주식 일평균거래대금이 90.2조원 수준으로 늘어난 시장 환경 속에서 시장점유율(M/S)을 전분기 대비 0.7%포인트 끌어올렸다. 해외주식 역시 일평균거래대금 증가와 약정 호조에 힘입어 2분기 기준 수수료수익 858억원을 기록, 전분기 대비 55.1% 증가했다.

금융상품판매 부문의 질적 성장도 체질 개선을 이뤘다. 금융상품판매 수수료 수지는 상반기 누적 1259억원으로 전년 동기 대비 127.2%증가하였으며, 2분기 기준은 전분기 대비 56.3% 증가한 768억원을 기록했다.

특히 국내증시 상승 기조에 맞춘 ‘목표전환형 랩(Wrap)’ 판매가 크게 늘며 2분기 자산관리수수료가 전분기 대비 171.8% 성장했다. 총 고객자산은 612조원으로 확대됐으며, 고액자산가(HNW) 고객층도 두터워져 1억원 이상 고객은 45만5000명, 10억원 이상 초고액 자산가는 3만3000명을 돌파했다.

전통적 강점인 IB 부문 역시 견고한 트랙레코드를 쌓으며 경쟁력을 재입증했다. IB 수수료 수지가 상반기 누적 2055억원을 달성하였으며, 2분기 기준 IB 수수료 수지는 채무보증 관련 수수료 증가 등에 힘입어 1083억원의 수익을 올리며 전분기 대비 11.3% 증가했다.

특히 주식자본시장(ECM)에서 피스피스스튜디오, 코스모로보틱스 등의 주관을 성공적으로 이끌며 상반기 기업공개(IPO) 주관 리그테이블 1위를 차지했다. 채권자본시장(DCM)에서도 한온시스템, SK네트웍스 등의 발행을 주관하는 동시에 여전채(FB) 대표주관 분야에서 1위 자리를 굳건히 지켰다.

운용부문은 상반기 누적 8315억원으로 전년 동기 대비 62.5% 증가하였으며, 2분기 기준는 4073억원으로 시장 채권금리가 상승하는 변동성 구간에서도 보수적이고 선제적인 리스크 관리를 통해 안정적으로 수익을 관리했다.

신재욱 NH투자증권 대표이사는 “상반기에 역대 최대 실적을 달성한 것보다 더 주목하는 것은 수익 구조의 질적 변화”라며 “브로커리지뿐만 아니라 금융상품판매 수수료가 전년 대비 두 배 이상 늘었고, 전통 강점인 IB 비즈니스에서도 리더십을 확고히 유지하고 있다”고 했다.